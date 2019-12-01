上內地綜藝節目曬演技 李嘉欣戲鬥吳鎮宇全廣東話對白

【明報專訊】李嘉欣復出幕前，參與內地金牌製作人于正的綜藝節目《演技派》，李嘉欣跟吳鎮宇合作，以老師身分示範演出。李嘉欣演楊貴妃，對手是吳鎮宇演的唐玄宗，馬嵬驛訣別的一段戲經于正改編。

戲中將士們要求唐玄宗處死楊貴妃，楊知道唐玄宗下不了手，於是趁跳舞時拿出髮簪裝作刺殺對方，讓他有理由賜死自己。于正在微博說：「我筆下的楊貴妃一定是與眾不同的，感謝李嘉欣與吳鎮宇老師精湛的表演。」

網民讚有香港古裝片味道

李嘉欣與吳鎮宇的示範最特別是整個單元全廣東話對白，內地演員飾演的配角也被配上廣東話，在內地節目中非常罕見。不少網民都讚李嘉欣的楊貴妃造型予人驚艷感覺外，對廣東話對白的安排有形容「起雞皮」，又說有1980年代、1990年代香港古裝片的味道。

李嘉欣：粵語台詞添自信

李嘉欣對節目播映的反應也滿意，先後兩日分享節目宣傳片，她留言：「感恩能遇到這一出彩的角色。節目組很貼心，粵語版的台詞讓我對表演增添了幾分親切和自信。希望大家能夠喜歡我扮演的楊貴妃。」她又說跟時隔18年再合作的吳鎮宇演出很開心，整場表演非常開心。

娛樂組

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