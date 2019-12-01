被抱起觸碰色魔私處3次 陳慧敏獨遊埃及險遭性侵

【明報專訊】歌手陳慧敏今年9月開始挑戰「100天旅程」，獨自遊覽古絲綢之路、巴基斯坦、印度、伊朗、雅典、埃及等地。日前她在社交平台透露險遭性侵，在埃及的旅程，她抵開羅首天認識了一名當地人，對方表現友善，她形容為「老師」，並帶她遊金字塔又講解埃及的事。翌日該男子提議介紹一名獨居婆婆給她認識，是他做義工常往探訪的。陳慧敏沒有防備心，跟對方到婆婆家一起聊天，他給陳慧敏治療傷腳，後來婆婆返房間睡覺，剩下她與「老師」在客廳便開始有異樣。

被摸背10分鐘 驚到不敢發聲

「老師」叫她轉身按肩膊，她沒有戒心照做。怎料對方拿起她的衣服並解胸圍扣，更抱起她以觸碰他的私處3次。陳慧敏說：「我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這10分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動，原來那種害怕是真的會讓人沒辦法發聲！」她想到對方可能是變態殺人犯或想攞她的腎。最後她冷靜地離開，坐的士時自責為何沒有說「不」，是懦弱得不懂保護自己的蠢材。陳慧敏後來報平安說：「讓大家擔心真的很對不起。我會好好保護自己，謝謝大家關心，我很好，在土耳其。」

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