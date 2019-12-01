【開箱】田中圭全年無休 拍《脫單大作戰》演拒婚渣男

【明報專訊】現年35歲的日本男星田中圭，千禧年後加入演藝界，捱了十多年，直到去年終於機會來臨，伙拍林遣都和吉田鋼太郎演出朝日電視台深夜時段劇集《大叔的愛》，講述地產經紀辦公室的同志愛情故事，由於題材在日劇中較少見，加上輕鬆搞笑的情節，頓成網絡熱話，田中圭更因此爆紅。

3片3劇輪流上演

不曉得運氣使然，還是真的有演技夠實力，田中圭主演的電影及劇集，今年幾乎年頭排到年尾。他擔正的懸疑劇《輪到你了》，結局一集收視高達19.4%，叫好叫座；之後還有7月播出的《I TURN》，以及上月初首播的第2季《大叔的愛-in the sky-》。電影方面，他也是年中無休，共3片上演，包括《大叔的愛》電影版、《失憶的總理大臣》，以及將於周四在港上映的《脫單大作戰》。

《脫單大作戰》改編自某荒子的人氣漫畫，2016年7月首次在V Comi漫畫應用程式中面世，迄今為止已有超過1000萬的付費觀看次數，由於漫畫仍在連載中，所以電影中的結局是編劇原創的。演員方面，除了田中圭外，還有《那年遇上世之介》黑川芽以、《漫長的告別》中村倫也，以及《愚行錄》臼田麻美參演。

暢銷漫畫改編

故事講述32歲的隆子（黑川芽以飾）好像擁有一切，有漂亮外表，又是一名網頁設計師，並且有一個好朋友惠子（臼田麻美飾）傾聽心事。但她拍拖3次都沒有結果，而且男友全都是已婚者，她對此很厭倦，決定把結婚定為人生目標，並在婚姻介紹網站註冊，很快就在網站遇上暖男打工仔園木（中村倫也飾），及後再在酒吧迷上型男牙醫矢田部（田中圭飾）。

片中講述黑川芽以徘徊在中村倫也與田中圭之間難以抉擇，前者細心體貼，是個暖男，對她一見鍾情，但黑川芽以最初嫌他老土，後來才慢慢發現對方的優點，並成為好友；同時她又在酒吧邂逅情場高手田中圭，被對方迷倒，只是他離婚後根本無意再婚，只想跟黑川芽以維持超友誼關係，兩人的目標並不一致。黑川芽以面對兩男的搖擺不定，更因此與好友臼田麻美大吵一場，後者已婚，她認為黑川芽以並不明白結婚的意義。結局會是她二選一，還是有另一條路可行？

與女角有激情牀戲

田中圭在《大叔的愛2》是個萬人迷，劇中不論男女都被他迷倒；在《脫單大作戰》這萬人迷卻不願給女方承諾，飾演暖男園木的中村倫也就批評這角色說：「這樣充滿魅力的男性出現在電影中很賞心悅目，但現實生活中根本就是渣男。」經常在劇中騷肌的田中圭，今次也不例外，他跟黑川芽以合演激情牀戲，再次展露肌肉。

上映日期：12月5日