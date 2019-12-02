薛家燕通宵留院 唱《心肝寶貝》哭伴好友 黎小田病逝享年73歲

【明報專訊】殿堂級音樂人黎小田昨晨病逝，享年73歲。黎小田的秘書公布他安詳離世的消息，表示根據老闆意願，不會對外交代他的病情。黎小田生前一直患有腎病，數月前曾發現肺部有陰影。近日病情急轉直下，連日來薛家燕到醫院探望，痛失多年好友及最佳拍檔，她非常傷心及不捨。她前晚與黎小田家人及其他朋友通宵留在醫院，唱很多首黎小田的名曲，尤其是指定要她在演唱會唱的《心肝寶貝》，流着淚陪伴好友走完最後一程。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳

黎小田今年5月因肺炎入院治療，當時辭演無綫節目《流行經典50年》，靜心休養。其後情况好轉，7月底出席該節目的聯歡晚宴，雖然消瘦不少，但精神不錯。10月，有報道稱黎小田檢查時，醫生發現他肺部有陰影，建議他再詳細檢查，釐清肺部是否有腫瘤。日前突然傳出他病重留院消息，薛家燕、張武孝等前日到醫院探望，但齊封口未有透露其病况。

薛家燕：我很傷心

昨晨傳來黎小田離世的噩耗，他的秘書Clara Lam在社交網公布：「黎小田先生於2019年12月1日早上7時55分安詳離世，根據老闆黎先生生前的意願，將不會對外作任何有關病述之交代，並希望能以低調方式處理。稍後時日，我謹以秘書代理人身分代表黎小田家人向大家再作有關喪禮事宜的發布。」

有關黎小田的病情，好友蕭若元在網上透露，黎小田早前驗出患末期肺癌。

薛家燕之後回覆傳媒說︰「各位傳媒朋友，在今早7時55分，我們的好朋友小田在家人及一班朋友陪伴下好安詳地離去……在整晚間，大家都唱了很多首小田的名作，尤其是《心肝寶貝》，是他去年的演唱會中指定要我唱的歌，昨晚我與小田的一班音樂界好友伴着唱給他聽。雖然他是閉上了眼睛，但我們深深感覺到他欣然地聽着，我的眼淚忍不住不斷地流下，因為真的很捨不得這位殿堂級的好拍檔，他在樂壇作出很多的貢獻，小田離開，我很傷心……小田已吩咐了他的秘書及家人，他的身後事低調處理，至於出殯日期，小田的秘書安排好會告訴大家，謝謝大家的關心！」

無綫對黎小田離世深表惋惜，表示向其家人致以深切慰問，並會盡力協助其家人辦理後事。

鄭丹瑞：一寫就中

昨日傳媒在醫院守候時，見到探望胞姐的鄭丹瑞，他得知黎小田去世感愕然。他表示入行初期在《家燕與小田》跟黎小田合作，後來他為劇集《天蠶變》寫劇本，黎小田負責音樂部分。他難忘當年麗的跟無綫「打仗」，他與黎小田合作，對方創作音樂，他就寫劇本，更說黎小田創作的歌曲「一寫就中」。

陳敏之眼濕濕：他對樂壇好有貢獻

陳敏之與胡楓昨晚錄影《流行經典50年》，前者心情難過，換上一身素服悼念，她眼濕濕說：「這個節目屬於家燕姐和小田哥，以前小田哥坐我隔籬位化妝，好開心跟他合作，他是對樂壇好有貢獻的前輩，教我很多。」陳敏之稱前兩天與家燕姐和胡諾言到醫院探望：「我摸住他，為他祈禱，他當時睡着，但有點反應。我們講起以前在司儀房好多開心事，他和家燕姐是活寶貝，小田哥好惜家燕姐。」

陳敏之稱小田哥退出後，仍有看節目，傳信息讚她表現有進步，她開心到喊，因為他不輕易讚人。她說另一個角度看，他已去了一個沒病痛的地方。

胡楓：寫曲好好聽

胡楓對相識數十年的黎小田逝世，非常不開心，他稱以前經常傾偈、食飯，說黎小田吊兒郎當、遊戲人間，但寫曲好聽。數月前曾飯敘，當時對方身體無礙，「總括來講，這個人過了一個快樂人生」。

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