兩度離婚 與關菊英情深緣淺

黎小田當年偷食導致與關菊英離婚，但再見亦是朋友。（資料圖片）

【明報專訊】黎小田感情生活多姿多采，曾有過兩段婚姻，均離婚收場。他24歲時與圈外女友羅錦霞結婚，育有一子，離婚後跟前妻和兒子甚少聯絡。第2任太太是關菊英，1972年她參加歌唱比賽入行，仰慕黎小田的才華，兩人拍拖8年並同居，有指關菊英當時對黎小田的風流事隻眼開隻眼閉。後來她意外懷孕，因不想給黎小田逼婚壓力，所以偷偷墮胎。黎小田知道後非常內疚，為彌補過失，遂於1982年跟關菊英結婚。不過婚後的黎小田依然風流，被發現背妻偷食，兩年後離婚。

自認感情最失敗

黎小田曾坦承一生最失敗的是感情，與關菊英的一段情最深刻，只是情深緣淺。關菊英離婚後移民加拿大，直至2007年才復出拍無綫劇《溏心風暴》，同年認識同性密友周偉利。關菊英與黎小田分開後保持朋友關係，有同台演出。

今年3月，關菊英被爆身體出問題驗骨髓，她受訪時承認，並稱其中一項指數超標，聽醫生建議抽骨髓檢驗，幸沒大問題，但此後鮮有露面。

助失婚薛家燕復出

黎小田與薛家燕1970年代合作《家燕與小田》時互生情愫，薛家燕近年自爆曾跟黎小田拍拖兩年，分手後昇華成為知心友。薛家燕1995年離婚，黎小田知道她嫌無綫人工低，曾推掉劇集《真情》，黎小田親自跟無綫高層洽談，促成薛家燕復出，再攀事業高峰。2017年黎小田與薛家燕再次合作，主持音樂節目《流行經典50年》。黎小田去年在紅館舉行《小田金曲50年作品演唱會》，邀請薛家燕做嘉賓。他當時稱薛家燕離婚後，曾展開追求。薛家燕笑着回應：「你當時說『早知嫁畀我啦』，我聽到不知好嬲定好笑。」

流連夜店護花受傷

黎小田早年愛流連夜店，1982年與友人在銅鑼灣一間卡拉OK消遣，離開時在街頭被多名大漢毆打受傷，同行還有前亞姐、緋聞女友朱燕珍，有傳他為女方出頭而遭尋仇。2005年再度遇襲，他在跑馬地酒吧外遭幾名大漢伏擊，事後聲稱是醉酒惹禍。

娛樂組