周慧敏參加新秀比賽 難忘黎小田友善 朱潔儀感激提攜

【明報專訊】黎小田突然病逝，曾與他合作的藝人感悲傷。周慧敏前年參與《流行經典50年》錄影，昨日在社交網分享合照悼念。她回想18歲第一次參加歌唱比賽，當年擔任大會音樂總監的黎小田對她這個小妹妹很友善，建議她比賽時不要戴厚厚的近視眼鏡，深近視的她因而看不到台下，反而沒那麽緊張。多年後在電視台再遇，黎小田為她伴奏，珍惜這唯一的合作機會。

湯寶如與黎小田因合作《流行經典50年》而結緣，她曾往醫院探望，對他離開感可惜，認為他是好好的音樂人。她記得錄影最後一集，黎小田很感性地落淚。之後她要求對方作歌，他立即答應，但未推出。

朱潔儀在社交網發文悼念黎小田，感嘆痛失良師益友，感謝常得他提攜，在歌唱上給予寶貴意見和指導。雖然在鋼琴前教她唱歌時兇巴巴，但她知道是其對音樂的執著和嚴謹。朱潔儀接受《明報》電話訪問時稱，黎小田曾找她唱陶傑執導電影《愛‧尋‧迷》的主題曲，「他教我點唱、邊句輕重、感情位怎放。跟他上課時很嚴謹，嚇得我要好好背熟歌詞，所以在錄音室兩take完成」。

陶傑：釀造香港美好回憶

陶傑上載今年3月與黎小田在酒店的最後合照，他懷念說：「年流如水，情逝若雲，感謝黎小田先生，為我們釀造香港一代的美好回憶。」

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