BTS奪8獎成MMA大贏家 ITZY膺新人王

【明報專訊】踏入12月，韓國多個樂壇頒獎禮陸續舉行，繼早前Asia Artist Awards（AAA）於越南河內舉行後，前晚韓國最大音樂平台Melon主辦的Melon音樂頒獎禮（MMA），於首爾高尺天空巨蛋舉行。男團防彈少年團（BTS）全晚獲得8獎，成為大贏家。女團ITZY則大熱奪得新人獎。

文：蘇珮欣

Melon音樂頒獎禮前晚於首爾舉行，韓團BTS、AB6IX、N Flying、The Boyz、女團Mamamoo、ITZY及女歌手請夏等撐場。組合TXT及ITZY分別奪得今年度的男女新人獎。後者至今已奪得5個頒獎禮的新人獎，包括Genie、AAA及vlive等，ITZY表示，能夠參與頒獎禮已很榮幸，獲得寶貴的獎項，更好像發夢一樣。

朴敘俊頒發年度藝人獎

近年揚威國際的BTS，前晚共奪得8獎，包括十優歌手、網上人氣、最佳跳舞歌曲、Kakao明星獎，以及年度專輯、年度歌手、年度紀錄及年度藝人等4個大獎。MMA自2009年舉辦以來，BTS是首名連奪4個年度大獎的歌手。BTS奪得年度藝人時，從《搞乜戀金秘書》韓星朴敘俊手上接過獎項，成員V邊跳舞邊走向朴敘俊，場面搞笑。BTS不但成為頒獎禮大贏家，他們還壓軸演出，一口氣獻唱5首歌，足足超過30分鐘，大會還安排數十名舞蹈員及馬匹參與演出，相當大陣仗，以顯示BTS的樂壇地位。

今年度的十優歌手，除了BTS外，還有男團EXO、M.C The Max、女團Mamamoo、臉紅的思春期、女歌手請夏、太妍、Heize、男歌手張凡俊及樂隊Jannabi。值得一提的是，Gummy主唱的《德魯納酒店》主題曲《Remember Me》，奪得最佳韓劇歌曲獎。