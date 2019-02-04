【開箱】#MeToo效應催生劇集《晨間直播室》與電影《爆炸性醜聞》

【明報專訊】Apple TV+上月1日開鑼，重頭劇《晨間直播室》（The Morning Show）集合珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）及史提夫加維（Steve Carell）主演，傳聞兩名女主角每集酬勞125萬美元（約975萬港元），第一季共10集，每人總收入貼近1億港元，難怪兩女落力宣傳，尤其是珍妮花，宣傳方面一直強調她是自2004年演罷經典的《老友記》後，相隔15年再次拍劇。《晨間直播室》至今共7集上架，看影評網站爛番茄，超過六成給好評，成績不過不失。

拍檔捲性醜聞 主播面臨事業危機

歷來拍傳媒衆生相的劇集不少，近的有HBO頻道劇集《傳媒家族繼承人》，講述經營傳媒生意的富豪家族明爭暗鬥；遠一點的有《社交網絡》金像編劇艾朗索堅（Aaron Sorkin）炮製的《新聞室風雲》。《晨間直播室》則聚焦在電視台早晨新聞節目，講述珍妮花安妮絲頓飾演的Alex和史提夫加維扮演的Mitch，是合作了15年的主播拍檔，但在第一集已講述後者捲入性騷擾醜聞，因而被解僱。珍妮花頓時六神無主，卻又要在鏡頭前保持專業。另一方面，麗絲韋達絲潘飾演在地區電視台工作的記者Bradley，某次到礦場採訪期間說話接地氣，片段因而在網絡瘋傳，及後接受珍妮花的訪問，兩人舌劍唇槍，引起新聞總監的注意，密謀要Bradley取代韶華已過的Alex。

資訊自由的社會，潮流走向、一般人關注的議題，都會反映在影視作品，《晨間直播室》就是後#MeToo年代所催生的劇集之一。深深不忿的Alex，深夜走到Mitch的寓所，質問他為何如此不智賠上事業，也責怪受他拖累；Mitch倒不認為自己曾性騷擾，似乎在暗示那是辦公室的常態。

查莉絲花朗演女主播有望再爭影后

《荷里活黑名單》積路殊（Jay Roach）執導的新片《爆炸性醜聞》（Bombshell），更直接描述#MeToo其中一宗轟動新聞，電影改編自2016年美國霍士新聞電視台性醜聞，兩名金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）和妮歌潔曼（Nicole Kidman），分別扮演兩大女主播凱利（Megyn Kelly）和卡爾森（Gretchen Carlson），《自殺特攻：超能暴隊》女星瑪歌羅比（Margot Robbie），則扮演節目監製。

《爆炸性醜聞》講述有「傳媒教父」之稱的艾爾斯（Roger Ailes），有份創辦霍士新聞台，並身兼24小時新聞頻道的主席及行政總裁。但他亦是電視台一連串性侵事件的罪魁禍首。面對高層威迫利誘，有人乘機博上位，有人選擇啞忍，亦有少數人願意雞蛋撼高牆：一眾不甘受辱的女主播、幕後員工爆出性騷擾內幕，希望一石激起千重浪。

《爆炸性醜聞》之前在美國已做了多場試片，並安排本月中上映（香港將於明年1月開畫），擺明居馬以入圍奧斯卡為目標；上月舉行的第23屆荷李活電影頒獎禮，查莉絲花朗接過事業成就獎，有指她大有機會再逐影后殊榮。