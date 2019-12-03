當年情如父子 張國榮爆黎小田最愛喊

【明報專訊】黎小田前日（12月1日）病逝，享年73歲，一代音樂大師離世令人惋惜。黎小田當年先後效力麗的電視、亞視及無綫，昨日「ATV亞視數碼媒體」的facebook專頁上載了張國榮（哥哥）和黎小田同接受訪問的珍貴片段。他們情如父子，哥哥自爆有「鋤大D」癮是黎小田引發起的，又稱對方好鍾意喊，什麼都喊餐飽，其中印象最深刻的一次是跟關菊英有關。

黎小田回憶哥哥當年參加歌唱比賽，因為cut歌而敢窒他，黎小田笑說：「真係無理由，這個𡃁仔很大膽又有風格。」哥哥解釋當年未見過世面，唔識死，覺得什麼都要公平的。他參賽的歌原裝是12分鐘，減了一半唱6分鐘，但黎小田只肯給他3分鐘表演，他直斥對方「it doesn't make sense」，令黎小田留下深印象。之後兩人在華星年代合作無間，有很多hit歌。

無綫周日播特備節目懷念

無綫昨公布製作一小時特備節目《創造經典 永遠懷念音樂巨匠黎小田》，安排於12月8日（周日）晚上10時半播映。黎小田的前妻關菊英近大半年也沒有公開露面，3月曾傳她患病。黎小田病逝，傳媒未能跟關菊英取得聯絡，她的同性密友Willy回應稱關菊英近况很好。

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