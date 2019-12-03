《牛下》反應好 吳岱融喜獲帶挈接商演

【明報專訊】吳岱融、張振朗及何雁詩等前晚出席劇集《牛下女高音》祝捷晚宴，現場更公布大結局收視達30.7點（約200萬觀眾人次收看）。預告明年2月再拍無綫劇的吳岱融，被問有否信心憑《牛下》得獎？他表示有獎當然好，但也認同馬國明所說，最重要作品出街後，外界有好反應，觀眾與商戶都喜歡自己，增加工作機會，這些認同會更開心、實際，像《牛下》就帶挈他接了馬來西亞商演。

被封「地獄黑仔王」的張振朗，早前綵排台慶傷及肩膊；他說傷後大半個月仍隱隱作痛，影響肩膊活動能力，原本要為今個月開拍的劇集《踩過界2》操肌，也被迫暫時叫停。他又自爆被陳瀅笑「黑仔」，「日前跟陳瀅參加遊戲節目《Do姐有問題》，我們由頭贏到尾，但揀錯幣值，最後只得港幣1.74獎金，被她笑我黑，我希望明年的運氣變得更好」。

何雁詩感出歌太少

何雁詩承認跟星夢唱片剛完約，會另覓公司，「星夢是個大平台，唱劇集歌可吸納很多電視觀眾，但發展機會不算多，過去兩年只出兩首歌，比我期望少」。問是否星夢集中在其他歌手上？她說：「我真的不知，可能！（資源分薄了？）不關事，其他歌手都有出歌。」至於怕否影響拍劇機會？何雁詩直言控制不了，但她還有無綫經理人和藝員合約，故希望拍多些劇。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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