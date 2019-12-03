《魔雪奇緣2》破感恩節票房紀錄

【明報專訊】上周正值美國感恩節長假期，迪士尼動畫《魔雪奇緣2》放映第2周票房繼續報捷，由上周三至周日的5天票房計算，勁收1.23億美元（約9.6億港元）蟬聯美國周末票房冠軍之餘，更取代2013年《飢餓遊戲2：星火燎原》的1.09億美元（約8.5億港元）舊紀錄，成為美國史上最賣座的感恩節電影。

《魔雪奇緣2》自上月22日開畫至今，美國累計10日票房收逾2.8億美元（約21.8億港元），全球票房更厲害，例如韓國入場人次已達850萬，內地票房收逾6.4億人民幣。截至前日為止，此片累積票房高達7.38億美元（約57.5億港元），日內突破10億美元大關，應該毫無難度；就算要超越2013年上映前作《魔雪奇緣》的12.7億美元（約99億港元）票房佳績，亦指日可待。

多得《魔雪奇緣2》叫好叫座，帶挈迪士尼電影王國今年美國總票房高達32億美元（約250億港元），還未把聖誕開畫的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）計算在內，已經超越去年錄得30.9億美元（約241億港元）的最佳業績。緊隨其後的是華納和環球電影公司，2019年分別錄得15億和14億美元（約117億及109億港元）票房，加起來剛等如迪士尼全年收入。