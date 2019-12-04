提議參考選秀節目 馮盈盈望《學是學非》改玩法

【明報專訊】馮盈盈、麥美恩、劉穎鏇、張寶兒、何依婷及鄺潔楹昨日於電視城宣傳新一輯《學是學非》，並宣布加入戴祖儀、陳詩欣及何泳芍，組成9人「是非精」。

馮盈盈表示已做了3輯，見證很多新朋友加入，到現在有9名主持，可挑戰韓國少女時代的級別。又或者參考選秀節目，組成TVB 48，不斷訓練，按表現加人或篩人，增添娛樂性。不怕被篩走？馮盈盈笑言：「有競爭才有進步。大家平時看我們開工好像在玩，其實很認真。」她笑稱新一輯被安排到學校跟小學生玩，但她講的笑話小學生聽不明，只有老師給反應，變了真的「兒童不宜」。談到麥明詩跟無綫轉合約形式？馮盈盈表示支持，有新嘗試都是好事，她們是好拍檔，私下又是好姊妹，知道對方喜歡挑戰，故有這決定不感意外。對於有報道指麥明詩因被她爬頭意興闌珊？馮盈盈稱麥明詩是有獨立自主的女性，不會受外圍環境或其他人影響，有這決定必經過深思熟慮，絕對不關她事，她衷心祝福對方。

戴祖儀做「是非精」嗌到失聲

新加入的戴祖儀稱早前跟一眾「是非精」去完台灣後即失聲，連唱歌都要咪嘴，老闆本安排她上節目都要取消，「我視今次是磨練，相信每個成功的歌手都經歷過失聲，早點經歷希望能早點成功」。何泳芍笑說只要把丹田氣練好，總有一日把聲可蓋過麥美恩和馮盈盈。陳詩欣表示與戴祖儀是好朋友，因大家都是單身，可互訴心事。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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