汪明荃讚黎小田 對音樂界貢獻良多

【明報專訊】殿堂級音樂人黎小田日前因病辭世，享年73歲，樂壇痛失英才，令人惋惜。昨日，汪明荃（阿姐）以慈禧太后造型，於電視城為《善心滿東華2019》粵劇折子戲《德令與慈禧之母子反目》錄映。

阿姐大讚黎小田是音樂奇才，全方位藝人，對音樂界貢獻良多，壯年的時候捧了很多新人，她說：「我和小田合作不多，不過他曾為我監製過兩張唱片，之後又合作過《名曲滿天星》。73歲就離開真的很可惜，他只是比我大一歲！」

痛失好友的的薛家燕接受周刊訪問時透露，早年在她離婚失意時，黎小田曾承諾照顧她一世，指當時對方跟她說 ：「你需要我幫忙什麼，只要出一句聲，我一定幫你，我會照顧你一世。」所以她找黎小田出山坐鎮《流行經典50》年，他一口答應。

陶傑撰文悼故友

和黎小田私交甚篤的才子陶傑，也在社交網寫下《電話裏的忘川》悼念故友，又在Facebook留言：「在屏幕的記錄檔案裏，尚餘與黎小田上一次的最後通訊……發現幾年前他的一兩個口訊，令人懊悔地，當日我事忙，忘記了回覆。在沒有書信的二十一世紀，走了的朋輩，從此留下一個空號。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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