張家銘以偶像MJ歌圓夢 原子鏸又唱又跳演落泊女

Charles自編、導、演炮製音樂劇《Man in the Mirror鏡中人》。

【明報專訊】來自馬來西亞的舞台劇演員張家銘(Charles),是追隨一代巨星米高積遜(Michael Jackson)多年的「忠粉」,他深受偶像的影響,在2017年親自集編、導、演於一身炮製音樂劇《Man in the Mirror鏡中人》,透過創作故事鼓勵年輕人努力追夢!適逢今年MJ逝世10周年,音樂劇載譽重演,今次與識唱、識跳、識奏的原子鏸(Marsha)合作演出;又邀請屬唱家班的李樂詩、樂壇新人黃進林及殿堂級音樂人Howard McCrary助陣獻唱,齊向這位永恆天王米高積遜作特別致敬。

白色閃石手襪、黑超、紳士帽、皮褸,會不會引發大家對已故米高積遜的聯想?他的歌曲、舞姿、造型服飾以至MV,至今依然是流行經典。為紀念一代巨星MJ逝世10周年,Charles將兩年前藉偶像30多首經典金曲,串連成5位年輕人的追夢故事──音樂劇《Man in the Mirror鏡中人》,於12月6至8號一連3日在屯門大會堂重演,跟MJ粉絲齊齊緬懷偶像。

Charles劇透其中一幕:「有一場講我好失落,Marsha作為朋友來鼓勵我,大家只講3句對白,然後就唱《You Are Not Alone》,表達有朋友就不孤單。MJ歌曲包含好多正面訊息,不需要太多對白,聽歌跳舞已能滿足劇情。我不擔心觀眾聽英語,現場有字幕機,而且Music is the universal language! 」

籲新人不要怕捱苦

Charles鼓勵年輕人憑熱誠追尋夢想。他回想自己初入行當新人體驗:「有經歷最低潮,初初入行收入不穩定,無錢開飯!試過被叫做一些沒有錢收的工作,當給予新人機會,自己不喜歡但都忍住。」最終他憑個人信念,堅持到有人給予真正的機會,所以勉勵新人做任何事都要有毅力不要怕捱苦捱鬧。

Marsha趁空檔裝備自己

同樣經歷過新人階段,Marsha認為人生總會有高有低,年輕時的確曾為沒工開而感不開心。人成熟了後便懂得趁空檔去增值,聽媽咪鄭佩佩教路裝備好自己,不會浪費時間。她與Charles並非第一次合作演劇,今次在劇中飾演一位生活落泊的女侍應,提着結他去試鏡,努力追求做歌手夢想。現實中Marsha亦常與結他為伴,拍片在社交平台分享;為演出做足事前準備不停重溫MJ歌曲,同時苦練結他和跳舞:「我喜歡唱歌、跳舞和做戲,所以今次合作好好玩。」

