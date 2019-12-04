《婚姻故事》阿當戴華膺葛咸影帝 《上流寄生族》橫掃亞特蘭大影評人協會4獎

【明報專訊】趁金球獎提名名單將於下周公布前，美國各大影評人協會及電影頒獎禮搶先派發成績表，逐漸湊合成一幅完整的「奪金」形勢圖。《星球大戰：原力覺醒》阿當戴華（Adam Driver）憑Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story），前日同獲美國葛咸獨立電影獎及亞特蘭大影評人協會選為最佳男主角，後者更把最佳國際電影及導演等4項大獎頒給韓片《上流寄生族》，令到這兩部電影頓時行情看漲。

第29屆葛咸獨立電影獎前晚在紐約舉行頒獎禮，由《凡事哈》諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導、阿當戴華跟「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）合演《婚姻故事》成為大贏家，賽前獲得最佳電影、劇本及男主角提名，結果全部中獎之餘，就連觀眾選擇大獎亦一併成為囊中物。

《婚姻故事》戲中史嘉麗飾演荷李活女星，跟阿當扮演劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的故事。

此片在威尼斯影展鋒芒初露，阿當與史嘉麗更憑本片奪得聖芭芭拉國際電影節最佳演出獎，如今在葛咸獨立電影獎再下一城，且看能否像《月亮喜歡藍》及《飛鳥俠》一樣，先贏葛咸獎最佳電影，再蟬聯同屆奧斯卡殊榮。

同日亞特蘭大影評人協會亦公布得獎名單，《婚姻故事》入圍十優電影之外，阿當戴華及拍檔羅拉丹（Laura Dern）同時獲選最佳男主角及女配角獎。

兩片同奪十優電影

不過，大贏家其實是奉俊昊執導、宋康昊及趙如晶等主演《上流寄生族》，跟《婚姻故事》、《愛爾蘭人》、《萬千痛愛在一生》、《從前，有個荷里活》及《神探白朗：福比利大宅謀殺案》等同時入選十優電影，兼奪最佳導演、劇本及國際電影合共4個獎項。

難怪有外國影評人預測，此片替韓國影壇取得康城影展第一金（金棕櫚大獎）之後，不單是奧斯卡最佳國際電影（過去稱為最佳外語片）的大熱門，更有力問鼎最佳電影、導演及劇本等主要獎項。