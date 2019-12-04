Pussycat Dolls狂收投訴

【明報專訊】美國女團Pussycat Dolls自2005年推出首張專輯《PCD》後，迅速紅遍全球，然而成員鬧不和的傳聞亦不絕於耳，主音Nicole Scherzinger終於在2010年離隊獨立，可惜發展平平，直至上月Pussycat Dolls正式宣布重組，並於明年4月舉行英國巡迴演唱會，令粉絲興奮不已。

事隔10年Pussycat Dolls首次幕前演出，日前在Nicole帶領下，以5人陣容擔任英國選秀節目《The X Factor: Celebrity》表演嘉賓，獻唱新歌《React》贏得網民叫好。不過她們穿著黑色透視舞衣，在合家歡時段又唱又跳，最後更表演淋水濕身，便有家庭觀眾認為兒童不宜，英國通訊管理局事後收到419宗投訴，批評表演內容不雅。

剛於《The X Factor: Celebrity》比賽勝出的女歌手Megan McKenna，透過英國《每日郵報》為Pussycat Dolls抱不平，她大讚41歲的Nicole身材和表演都完美，令她目不暇給，恨不得自己能夠成為Pussycat Dolls其中一員呢。