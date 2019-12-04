【開箱】韓劇《Chocolate》探討人生苦難 河智苑炮製甜品尋回初戀

【明報專訊】韓國有線台JTBC新劇《Chocolate》剛於上月底開播，由《奇皇后》河智苑及《法妻》尹啓相合演一場醫生與廚師互相治療過往傷痛的愛情故事。劇集逢周五、六晚播出，香港觀眾可透過串流平台Netflix同步收看。《Chocolate》首兩集收視率分別錄得3.47%及4.36%，以韓國有線頻道而言，成績不過不失，可惜劇情離地，年屆41歲的河智苑在劇中追尋初戀，感覺不切實際。

《對不起，我愛你》班底

新劇由《對不起，我愛你》李亨民導演與李慶熙編劇再度合作，在韓國備受關注，皆因《對》劇當年創下平均收視率20.3%佳績，最高更達29.2%，成績相當理想。新劇由實力派演員河智苑與尹啓相掛帥，難怪未播已被睇高一線。

《Chocolate》講述男女主角透過愛情治療彼此傷痛，第1集已不斷強調二人身世有幾淒慘，話說尹啓相與河智苑自小相識，前者7歲那年，與母親在小港口經營食店相依為命，他從小喜歡下廚，某日遇上小時候的河智苑，因為要參加童星選拔賽，而被母親禁食，餓極的她獲男方送贈一頓飽飯，還承諾為她製作朱古力，當她重返餐廳，這對母子已跟隨家人遷往首爾。

青梅竹馬多年重逢

小時候的尹啓相名義上是「富三代」，實際卻遭伯父一家欺凌，出身低微的母親死後也無法得到安葬。10多年後，尹啓相成為外科醫生，於家族經營的醫院任職，與同為醫生的堂兄在醫院內爭權；某日河智苑患上盲腸炎入院，在醫院重遇尹啓相，但二人還未趕及相認，男方已被伯父派到敘利亞當醫生，遇上爆炸身受重傷，最後卻奇蹟生還。

首兩集劇情節奏明快，一下子已交代河智苑與尹啓相相識經過，多年來雖曾相遇卻無法相認。劇集畫面雖然唯美，但劇情略嫌老土，現年41歲的河智苑扮演廿幾歲女生，勉強還可接受，但劇情講到她自7、8歲開始，一直掛念尹啓相，視對方為初戀對象，多次拒絕型男律師的追求，則略嫌誇張失實。

製作甜品賣相精美

第2集講到河智苑終於答應與律師拍拖之際，發現對方的好友正是尹啓相，決定逃避一切，到意大利重新生活。這種戲劇化的安排，難怪遭網民批評離地。

不過，劇中演員的下廚場面值得一讚。首集講述尹啓相母親在食店中烹調韓式海鮮餐，畫面既真實又豐富。飾演廚師的河智苑在劇中製作多款甜品及朱古力，有板有眼兼賣相精美，不禁令人聯想到木村拓哉主演日劇《摘星廚神》。