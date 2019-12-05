森美：叱咤取消跟保險有關

【明報專訊】森美昨日跟陳柏宇、MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）出席雜誌周年慶典。對於商台宣布取消叱咤頒獎禮，身為商台DJ的森美說只是較大家早一日知，承認有點失望，「每年都做頒獎典禮，不過環境變化了，不能舉辦都無辦法，始終要顧及觀眾、歌手安全，我聽過是跟保險有關」。有傳是跟歌曲《願榮光歸香港》及商台續牌有關？森美說：「應該不關事， 叱咤903頒兩個獎，一個計播放率專業推介，另一個是聽眾票選，記得有年坤哥（吳業坤）攞獎、《天與地》又攞到獎，雨傘運動時也有敏感歌曲得獎，記得我在台上也講過『你肯投票，我肯頒獎』， 所以我覺得絕對不會同任何歌曲有關，每個人對歌曲背後的意思實在有太多，最重要是大家覺得那首歌今年能代表他們。」

姜濤戰衣留下次著

姜濤表示沒失望，「沒什麼可惜不可惜，預備的戰衣可以下次再著」。對於商台計劃以另一形式繼續頒獎給得獎者，問他有否繼續拉票？姜濤說：「媽媽說會投我票，但不知自己是否有這個實力得獎，寧願得不到獎。」Ian覺得MIRROR躋身入圍名單已開心，也多謝粉絲支持，自己不懂怎樣拉票。

陳柏宇教周柏豪湊B

陳柏宇稱尊重有關決定，獎項非最重要，大局為重。至於老友周柏豪榮升爸爸，他表示剛從新聞得知，「昨日及前天才跟他通訊，但他沒提到，原來我們不是太好朋友」。他笑言照樣會分享湊女貼士給對方，「好好玩的，最緊要BB出世頭幾個月，要跟BB同步睡眠儲能量， 否則無覺好瞓。我做爸爸後行動力超低，經常掛住回家湊女」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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