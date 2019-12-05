馬浚偉患驚恐症無懼死亡 顧美華學會活在當下

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）和顧美華完成《生前約死後》舞台劇後，再合作同名電影，馬仔表示無論舞台劇和電影「母親」一角，美華姐都是不二之選，「美華姐的容貌，跟我的母親非常相似，如果她不答應演出， 我是絕對不會開拍。」

馬仔雖然首次執導電影，但拍攝非常流暢，並無超時超支，他說：「之前做了很多功課，我用了一段長時間去研究攝影，又看很多電影，不再從觀眾的角度去睇，而是從導演角度去看每場戲如何處理和分鏡，加上該片其實在我腦裹已拍了很多遍，實戰跟想像一致，沒遇到任何困難。」美華姐大讚馬仔這個新導演好勝任，一點不似「初哥」，一切盡在掌握中，胸有成竹，有80分。馬仔直言想攞明年金像獎「最佳新導演」和「最佳編劇」獎，還自覺有機會問鼎金像影帝。

身兼兩職導演和演員的馬仔並不感有壓力，但就有少許精神分裂，連美華姐也取笑馬仔私底下「黐黐哋」，不知道對方是什麼構造，可以不停工作！自言有過度活躍症的馬仔說：「是我不習慣只瞄準一個目標，處理一件事情，對我來說太枯燥！」美華姐很佩服馬仔的幹勁，自愧不如說： 「我和他完全相反，我是慢活，每天只可以做一、兩件事情，年輕時已如此，結論是我懶！」

仍要靠藥物治療

馬仔因為母親離世而患上抑鬱症，至今仍未痊癒，還要依賴藥物幫助，直至07年有信仰後，病情才得到改善，他坦言：「99年媽媽離開後的8年，我患上抑鬱症和驚恐症，一直睇醫生，驚恐症20年，至今仍未斷尾，抑鬱症最嚴重時，是我在無綫最多產的時候，某程度上忙是好事，可以分散注意力。那段歲月，沒工作我就不停飲酒，嘔完再飲，可以連續幾晚通頂。（怎樣解決？）無得解決，我試過聽醫生話去做運動，以為有改善，其實無好過，到07年有信仰後，慢慢康復。」美華姐也曾經歷失去親人之痛，但已沉澱，沒造成抑鬱，她表示正如戲裹對白一樣「有時你覺得痛就讓它痛，想哭就哭」的方式面對，始終要接受現實。

顧美華愛打麻將

二人均無懼死亡，認為要活在當下，愛要及時。問美華姐會否更珍惜與兩個女兒相處，她笑指更珍惜與麻將腳的相處，「女兒都已長大，有自己的家庭和小朋友，忙得不可開交，所以我珍惜麻將腳，閒來搓下麻將和去旅行。」馬仔有兩個原因不害怕死亡，一是每次驚恐症發作都很接近死亡，那麼多年，面對過無數次死亡，他已經沒反應了，其次當然是他有信仰，「希望在地上做多些好事，福柸滿溢，可以一路好走。就算現在死了，也沒遺憾，只要每天預期要做的事情，盡力去完成，何來遺憾！」

化妝：Yannie Lee@Yannie’s Makeup

髮型：Frankie Tang

記者：柯美

攝影：劉永銳

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