互勵互勉向經典組合進發 MIRROR團結不拆伙

【明報專訊】本地男子組合MIRROR為紀念成軍一周年，最近推出寫真集，又拉隊到台灣拍攝新歌《Reflection》MV，寓工作於娛樂。12名成員由參加《全民造型》認識，再變成親密戰友，一起成長。雖說同行如敵國，組合拆伙亦屢見不鮮，但MIRROR一眾成員說賴死不分開，珍惜團結力量，並視Twins為榜樣，目標成為經典組合，要讓香港人記得。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR日前齊齊出動受訪，場面熱鬧，唯不見Anson Kong和Edan影蹤，原來前者埋首拍劇，後者則忙於學業。其餘10名成員細說共同奮鬥的一年，感觸良多。Anson Lo說：「我們跟一般明星不同，表演時有甩漏，不論粉絲或觀眾都好包容、體諒，畀機會我們，見到這麽多的支持，好希望未來證明到我們跳唱的實力。」

Jer：團隊精神成為動力

Jer稱團隊精神成為他的動力，「我跳舞不叻，新歌《Reflection》的舞步又好難，自己跟不上，心急得大叫想喊，多得隊友們貼心打氣，給予安全感」。Lokman表示入行後更加了解自己，遇到艱難的景况，會鞭策自己不能怠慢。Frankie覺得MIRROR愈來愈有默契，「參加《全民造星II》要跟其他參賽者磨合，但成隊MIRROR上台會好安心」。Alton稱過去一年有不少表演錯失，但好多聲音提醒自己，要把握擁有的事物。Ian感覺隊友已找到人生目標，不再單純只為興趣。

Jeremy挺起胸膛做人

Jeremy自覺長大了，隊友更羡慕他入行後再度發育，他說：「好多人覺得我長高了，自己度高依然是182cm，可能以前有寒背，知道出鏡不靚，要挺起胸膛做人，始終做藝人要端莊、企理。」說到這裏，年僅20歲的姜濤和Tiger均有點自卑，姜濤呻道：「我無長高，還肥了，不公平呀，隊友飲幾多可樂都不肥，我食多一餐都肥！」Tiger對於被寫錯身高只得160cm，他苦笑道：「我在別人眼中好矮，以後要企直，讓人知道我有170cm高。」

Stanley：感情增進無隔夜仇

人與人相處難免有爭拗，Stanley表示MIRROR也經過磨合期，「我和隊長Lokman會提出守時紀律，無理由要工作人員等太耐」。他慶幸隊友間憑溝通增進感情，「早前要拍劇和排舞，一日只睡兩小時變得好燥，隊友都拍我膊頭叫『加油』，事後我有道歉，知道情緒不好，大家就和解，沒有隔夜仇」。

MIRROR早前赴台灣拍新歌MV，相當開心，Jer表示全隊首次一起出埠，感覺似旅行，互相偷拍睡姿，又一齊逛街購物、打邊爐。愛吃的姜濤興奮說：「有一餐吃火鍋，埋單好貴，多謝公司請，我們好開心，因食了太多，翌日起牀我變腫了。」經理人花姐在旁爆料：「姜濤滾牛肉一注注落，不是一塊塊落！」Jer也加入爆料：「花姐跟Lokman講港式國語，好正！」花姐又爆Jeremy有艷遇，被台灣女副導暗角偷望。Jeremy耳仔通紅，「我當時好投入拍攝，不知道，這些事令我好怕醜，不習慣」。

Anson Lo爆隊友谷肌拍寫真

MIRROR寫真集早前預售1000本，在一小時內售罄。談到拍寫真的過程，眾隊友回味笑料多，Anson Lo爆隊友拍照前，躲起來做掌上壓谷肌，Stanley、姜濤與花姐還點名指Jer露鎖骨擺甫士動作不自然，被拍下珍藏。Jer反擊道：「姜濤平時好靚仔，拍寫集表情生硬，似隻肥豬仔，好好笑。」姜濤撒嬌，「我對自己身材無信心，不慣要除衫露肉」。Stanley大讚Lokman輪廓突出，加上胸口有紋身，拍照好型；Tiger覺得Alton最大隻，有種迫爆畫面的效果。

Lokman無想過單飛發展

花姐之前打造《全民造星II》，傳出MIRROR地位受威脅，到底他們未來發展會如何？花姐說：「睇MIRROR決定。」Stanley打蛇隨棍上說：「我們賴死不走。」Jeremy說：「我想做到Twins、BOYZ這樣，就算過了好多年後，香港人都會記得。」Frankie自知未可獨當一面，希望在隊友帶領下慢慢進步。Lokman稱喜愛團體生活，沒想過單飛發展。姜濤說：「花姐都講過，MIRROR是個大家庭，不影響各自做其他事，不可能每次工作都12人出來，每人都會有自己的劇集、音樂，但最終都會返回這個團隊。」

髮型：Stone Cheng @private I salon

Lydia Yung @ CHIC Private I Salon

化妝：Rainbow Chung @ Annie G Chan

Makeup Centre

Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre

服裝：all MIRROR 1st anniversary tee (dézert)

場地：The Wave觀塘

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