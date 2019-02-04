丹尼爾卡特陪影迷睇預告 《007：生死有時》暗示結局悲慘

【明報專訊】睽違5年，丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演占士邦的新片《007：生死有時》（No Time To Die），將於明年4月上映，首條預告片前日曝光，為了隆重其事，男女主角現身紐約時代廣場，跟粉絲一起欣賞預告片首播，丹尼爾邊行黑地氈邊為影迷簽名，又跟戲中飾演奸角的金像影帝雷米馬力（Rami Malek）玩自拍，心情相當亢奮。

新片延續2015年上映《007：鬼影帝國》劇情，扮演魔鬼黨首領的基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）被捕後，完成任務的丹尼爾卡特決定跟「邦女郎」蕾雅絲端（Lea Seydoux）隱居於牙買加，過着短暫的平靜生活。

從預告片段可見，今集占士邦重出江湖，負責營救被綁架的科學家，結果遇上《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力飾演奸角Safin，戴上白色破爛面具的他，雖然滿面疤痕，令人望而生畏，丹尼爾卡特依然直斥其非：「歷史從來不會善待那些自封為神的人。」

女版007登場

過去甚少「邦女郎」能夠連續兩集登場，蕾雅絲端正是其中之一。她扮演經典奸角Mr. White的女兒，上集協助占士邦大破魔鬼黨後，以為二人可以雙宿雙棲？事實卻是，她隱藏心底多年的秘密，將於今集公諸於世，正如基斯杜夫華斯在片中預言，這個秘密將會傷透占士邦的心。有網民估計，丹尼爾卡特在《007：生死有時》結局將會很悲慘。

新片由《無獸之境》日裔導演福永加利（Cary Joji Fukunaga）執導，除了雷米馬力外，曾演《Marvel隊長》的黑人女星拉莎娜連治（Lashana Lynch）亦是新加盟角色Nomi，預告片可見其形象強悍，數度跟占士邦對着幹，據《星期日郵報》引述知情人士透露，電影公司考慮由她接棒，成為史上首位有色人種的女性007。電影公司對於有關傳聞，未有正面回應。

趁機宣傳新表

提起《007：生死有時》，自1995年上映《新鐵金剛之金眼睛》後，某大手表品牌一直成為占士邦電影的長期合作伙伴，前日在預告片公開數小時後，該品牌在紐約舉行占士邦新表推介會，丹尼爾卡特親自示範，加上眾星撐場相當熱鬧。