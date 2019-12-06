【開箱】低俗喜劇《有瑕疵的人們》 安宰賢肚痛「瀉」走收視

【明報專訊】韓劇《來自星星的你》安宰賢與《我的野蠻女友》吳漣序合演MBC電視台新劇《有瑕疵的人們》，上月首播至今，收視每况愈下，究竟跟男主角鬧婚變，又傳跟女主角搞婚外情是否有關？香港劇迷可透過串流平台Viu同步收看。

收視每况愈下

《有瑕疵的人們》講述一個對外貌執著的男人，與一個討厭美男的女人，一起克服偏見的愛情故事。新劇由《我的野蠻女友》導演吳振碩及編劇安信佑再度合作，加上同一女主角吳漣序，前台幕後默契十足。可惜劇集開拍未幾，即傳出安宰賢與妻具惠善鬧離婚的消息，男方更被指有婚外情，劇集幾乎易角；劇中扮演吳漣序二哥的車璌河，最近亦自殺身亡，連串不幸事件，都令劇集蒙上陰影。

劇集上月首播，第1、2集收視率僅得3.2%及4%，未如理想；第3、4集跌至2.2%及3%，岌岌可危。前晚播出第5、6集，收視仍沒起色，以2.5%及3%繼續落後，相比同時段播出的KBS新劇《99億的女人》，首兩集已錄得7.2%及8.7%收視率，可謂相距甚遠。

《有瑕疵的人們》收視包尾，男女主角責無旁貸。安宰賢在拍攝期間爆出婚變，過去3年刻意經營的「好老公」形象蕩然無存，有網民表示不想看到他在幕前演出；吳漣序近年主演的韓劇，例如《回來吧大叔》、《和遊記》等，收視與口碑也不算好，實在難擔大旗。

表情動作浮誇

《有瑕疵的人們》首集開場，講述吳漣序有3個兄弟，因為天生俊俏，為她帶來很多麻煩，加上男友整容後即與她分手，令她痛恨美男子，可是身邊所有人都愛以貌取人，包括安宰賢。話說他念初中時，曾向吳漣序表白，但因他又胖又醜而被拒絕，心靈受到創傷，經常肚瀉。

劇集走搞笑誇張路線，吳漣序扮演「男人婆」角色，動作浮誇，說話粗聲粗氣，經常教訓家人，就算校內學生亦無一倖免，慘遭箍頸訓話。安宰賢亦不遑多讓，每當出現肚瀉徵狀，表情誇張失實，感覺相當低俗。

劇情方面也欠新鮮感，安宰賢為了向吳漣序報復，於是再次展開追求，可是因為吳漣序討厭俊男，令安宰賢處處碰壁。根據劇情發展，兩人勢必由冤家變成戀人，這種老土情節，難怪被韓國觀眾唾棄。