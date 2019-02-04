【開箱】由《Produce 101》造假到買榜事件 韓國樂壇歪風盛行

IZ*ONE被指全隊12名成員的排名，均是賽前內定，事件令人震驚，有傳組合可能在短期內宣布解散。

【明報專訊】韓國樂壇最近連環爆出多宗造假醜聞，繼有線頻道Mnet的才藝真人騷《Produce 101》系列被指賽果內定，多名電視台高層、節目製作人及經理人公司職員被捕後，就連韓國的數碼音樂排行榜亦傳出「買榜」事件，歪風盛行令人震驚。

Mnet才藝節目《Produce 101》系列自2016年首播以來，一直備受粉絲關注。節目安排101名來自不同事務所的練習生參賽，透過演出和觀眾投票，最後選出11名優勝者，組成期間限定偶像團體出道，至今播出4季，先後捧紅女團I.O.I、男團Wanna One、日韓組合IZ*ONE，以及今年剛出道的男團X1。

節目製作人被捕

然而第4季剛落幕，即爆出票數做假醜聞，加上有參賽者大熱倒灶，惹起觀眾懷疑賽果失實。由於事件愈鬧愈大，警方決定立案調查。檢控方昨日公布調查結果，確定IZ*ONE及X1的票數造假；至於Wanna One亦涉及1名成員的得票有問題。據報節目製作人安俊英及Mnet高層金勇範在賽前已定好得獎名單，而為了讓旗下練習生出線，不少事務所負責人被指賄賂。

事實上，賄賂的誘因很大，全因《Produce 101》系列成功，組合出道即獲得超強人氣和豐厚收入，Wanna One正是最佳例子，2017年出道即爆紅，專輯銷量過百萬張，輕易躋身韓國3大男團之列，出道短短半年已勁掙近6億港元，事務所當然不會放過搵錢機會，極力爭取旗下練習生在第3、4季中勝出。

《Produce 101》造假，結果惹起公憤，全因節目標榜「國民製作人」概念，觀眾透過付費短訊投票，親自選出優勝者，電視台從中獲得龐大收入，結果賽果不符預期，不單涉及金錢詐騙，更傷透國民的心，令到電視台公信力大跌。

另一方面，韓國串流音樂排行榜最近亦爆出造假醜聞。男團Block B成員朴經透過社交媒體公開質疑有歌手買榜，雖然被點名的歌手否認，但在韓國樂壇，買榜似乎已是公開秘密。有韓媒透露，歌手發行新曲後，會向中間人支付費用，然後不斷點播歌曲，令它登上串流音樂排行榜。近日網上瘋傳，有人利用電腦程式不斷點播同一首歌的畫面，亦惹來外界關注。

人氣歌手紛表態

有傳唱片公司及歌手花錢買榜，皆因韓國各大電視台的音樂節目，主要根據串流音樂榜排名，藉以決定演出歌手陣容。想在主流媒體曝光，必須擁有較高排名，加上「羊群心理」，歌迷只關心排名較高的作品，形成惡性循環。

近日不少人氣歌手，包括防彈少年團（BTS）成員Jin及女歌手Heize，均表示希望歌手能夠堂堂正正地做音樂，似乎有所暗示。韓國樂壇近年發展迅速，不少韓團如BTS、Blackpink蜚聲國際，因此樂壇能否健康發展，實在令人關注。