叱咤「我最喜愛的歌曲」20強 《人話》入圍《願榮光》不上榜

方皓玟《人話》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」第11位。（資料圖片）

【明報專訊】抗爭歌《願榮光歸香港》與方皓玟的新歌《人話》最近受關注，不少人期望兩首歌曲入圍商台《叱咤樂壇流行榜》，成為「我最喜愛的歌曲」投選歌曲之一。商台昨日公布專業推介20強，結果《願榮光》未能上榜，而方皓玟的《人話》則順利打入，成為第11位。上周《願榮光歸香港》派台網民勁讚，短時間吸13萬Like，但在節目播放的次數卻未能夠打入榜。

商台專業推介（第49周）第1至20位歌曲順序為：（1）Gin Lee《喘息空間》、（2）馮允謙《尋找白金漢》、（3）小塵埃《心之書》、（4）AGA《Two at a time》 、（5）麥浚龍 Featuring 黎明《忘記和記》、（6）謝安琪《我們的基因》、（7）梁釗峰《28天》、（8）陳柏宇《爸爸的禮物》、（9）許廷鏗《荒廢之綠洲》、（10）MIRROR《Reflection》、（11）方皓玟《人話》、（12）黃妍《刮骨》、（13）林欣彤《一秒》、（14）Dusty Bottle《What Did You Say》、（15）小肥 Featuring J.Arie《哪懼牆攀不上》、（16）黎曉陽《拾荒者之歌》、（17）The Boogie Playboys《跳草裙舞》、（18）周國賢 Featuring JW《逃生門（門外版）》、（19）李靖筠《第千次重逢》、（20）鄧小巧《無神論》。

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