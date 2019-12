叱咤「我最喜愛的歌曲」20強 《人話》入圍《願榮光》不上榜

next

【明報專訊】抗爭歌《願榮光歸香港》與方皓玟的新歌《人話》最近受關注,不少人期望兩首歌曲入圍商台《叱咤樂壇流行榜》,成為「我最喜愛的歌曲」投選歌曲之一。商台昨日公布專業推介20強,結果《願榮光》未能上榜,而方皓玟的《人話》則順利打入,成為第11位。上周《願榮光歸香港》派台網民勁讚,短時間吸13萬Like,但在節目播放的次數卻未能夠打入榜。

商台專業推介(第49周)第1至20位歌曲順序為:(1)Gin Lee《喘息空間》、(2)馮允謙《尋找白金漢》、(3)小塵埃《心之書》、(4)AGA《Two at a time》 、(5)麥浚龍 Featuring 黎明《忘記和記》、(6)謝安琪《我們的基因》、(7)梁釗峰《28天》、(8)陳柏宇《爸爸的禮物》、(9)許廷鏗《荒廢之綠洲》、(10)MIRROR《Reflection》、(11)方皓玟《人話》、(12)黃妍《刮骨》、(13)林欣彤《一秒》、(14)Dusty Bottle《What Did You Say》、(15)小肥 Featuring J.Arie《哪懼牆攀不上》、(16)黎曉陽《拾荒者之歌》、(17)The Boogie Playboys《跳草裙舞》、(18)周國賢 Featuring JW《逃生門(門外版)》、(19)李靖筠《第千次重逢》、(20)鄧小巧《無神論》。

