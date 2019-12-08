吳若希菊梓喬不和升級？ 《善心滿東華》同場零交流

菊梓喬（左）與吳若希（右）經常傳不和，昨晚同場時零交流，站在中間的連詩雅（中）也顯得有點尷尬。（攝影：孫華中）

【明報專訊】一年一度的《歡樂滿東華》今年改名《善心滿東華》，昨晚節目由8時至深夜2時半，6個半小時馬拉松籌款。今年有多個表演皆事前錄影，打頭陣的朱咪咪唱《禪院鐘聲》也是錄影，連頒發支票都錄影，現場氣氛明顯較淡。早前有傳吳剛師傅為《東華》「出山」再表演，但昨晚的表演名單沒有吳師傅的名字。參與演出歌手大部分也是《流行經典50年》的卡士，再加上一班藝員玩競技遊戲。 不過，善款源源不絕，播映1小時已收到一張5400百多萬的「大支票」。

節目開場歌手總動員，被傳不和的吳若希與菊梓喬（Hana）排排企但有連詩雅做「緩衝區」，鏡頭前吳若希只跟連詩雅傾偈，Hana無晒表情。Hana接受訪問時稱為皮膚問題好苦惱，沒有看吳若希針對她的報道。她表示昨日起牀發覺臉上長滿粒粒，雙眼腫了又爆紅筋，樣子好恐怖嚇人，幸好化妝師以「特技化妝」為她遮面上的粒粒。

Hana不覺被孤立

對於有報道指吳若希針對菊梓喬，不想與她一起工作，問兩人同場有沒有趁機會傾偈？菊梓喬說跟吳若希同場沒有異樣，也想一起工作，其實自己好玩得又癲又傻。問她是否覺得被孤立？Hana呆了一會答不出來，後來才說：「唔係！」她解釋因為太累故分了神，不和的傳聞已講了幾年，此話題已經好悶。

緋聞情侶跳舞有默契

伍富橋與緋聞女友林穎彤（Bella）表演拉丁舞，兩人特別有默契。他們接受訪問時，伍富橋不避嫌大讚Bella表現好，只有10日的排練已跳出水準。伍富橋有拉丁舞底子，是前港隊成員，他開辦跳舞學校。問兩人跳舞有親密接觸會否尷尬？他稱大家投入跳舞，只想做好工作，沒有尷尬。

唐詩詠跟黎諾懿與姚子羚參與「劍神擊鬥善款來」跟劍擊運動員比賽。唐詩詠表示最近放假中，終有時間上堂學冥想，又先後到日本與韓國旅行。最開心是跟爸爸返鄉下福州尋根，找到當年的住所，因為該區已變成旅遊區，舊居已變成店舖。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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