【開箱】李英愛千里尋子 《復仇母親》揭低下階層虐兒黑暗面

【明報專訊】繼《親切的金子》後，「大長今」李英愛相隔14年再拍韓片《復仇母親》，將於本周四（12日）在港開畫，電影講述母親尋找失蹤兒子的故事，愛姐展示懾人演技，為了千里尋子，精神幾近崩潰，更向一群自私的人展開復服。

《復仇母親》上月27日在韓國開畫，跟迪士尼賣座動畫《魔雪奇緣2》正面對撼，當後者的累積入場人次已突破1000萬之際，《復》片截至前日的入場人次只有59萬，票房錄得47億韓圜（約3100萬港元）。

據韓媒報道，《復》片製作費約70億韓圜（約4600萬港元），加上宣傳及其他開支，預計觀影人次達170萬才能收支平衡。以電影票房走勢計算，「封蝕門」應該有點難度。

兒子失蹤丈夫死亡

電影甫開始即交代愛姐與扮演其夫婿的《阿斯達年代記》男星朴海俊，為了尋找失蹤6年的兒子而四出奔波，雖然經歷無數次失敗，夫妻仍然互相扶持，深信定能尋回愛兒。直至某日，朴海俊收到一個虛假消息，對方訛稱發現其子，於是趕赴現場，途中發生交通意外身亡，愛姐驚聞噩耗，情緒終於崩潰，更一度想自殺。

幸好在此關頭，一名年輕警察在其駐守的漁村內，發現一名兒童，跟愛姐兒子相似，雖然村民極力否認，但警察暗中致電愛姐，卻不幸被她的胞兄截聽，利用警察提供的線索，希望詐騙愛姐大筆金錢。

跟着線索隻身走入漁村的愛姐，希望尋回失散兒子，奈何冷血村民為了掩飾他們綁架孩子當童工的惡行，堅拒承認消息，並聯同飾演躁底老差骨的《回答吧！1988》男星金在明，把愛姐拒諸門外。愛姐覺得可疑，加上她發現村民把聲稱是兒子的小朋友囚禁在房間內，因此深信她的兒子，正是其中一名受害人。

在一個風雨交加的晚上，愛姐再次潛入漁村，撞巧兩名被綁架的童工偷走，愛姐追上前看到疑似自己的兒子，但他逃至海邊，不幸被大浪捲走。再次痛失愛兒的愛姐完全崩潰，決定入村復仇，逐一對付曾經傷害其子的村民。

失孤問題不容忽視

戲中愛姐既有強悍的一面，亦有軟弱之時，例如當她失去丈夫時，生存意志亦隨之崩塌，唯一支撐她活下去的理由，便是尋找兒子的決心，最終見到愛兒被大浪捲走，崩潰神情毫不誇張，進行復仇時也不至於太殘暴。電影賣點除了愛姐演技外，亦揭示了低下階層為了生存不惜鋌而走險的問題。

漁村欠缺人手工作，於是綁架兒童做苦工，絕對不足為奇，基於人性自私的心理，也無人提出質疑。村內兒童被囚禁虐打，甚至被性侵亦毫無還擊之力。《復仇母親》不禁令人聯想到劉德華主演的《失孤》，以及陳可辛執導的《親愛的》，失蹤兒童這個社會問題，絕對不能忽視。