汪明荃演粵劇為東華籌最高善款

【明報專訊】一年一度籌款節目《歡樂滿東華》今年改名《善心滿東華2019》，前晚直播至凌晨2時半，共籌得善款123,888,888港元，多200萬港元破去年紀錄。當中汪明荃「明荃之友會」捐出銀紙花，由東華三院王定一顧問以200,000港元投得；全晚籌得最高善款項目是汪明荃與梁兆明演出的粵劇折子戲《德齡與慈禧之母子反目》，籌得4,753,700港元。至於最有睇頭，是久未於無綫露面的錢嘉樂率領黃智雯、袁偉豪等，在《善心即興劇之王老虎拜壽》大放笑彈。

錢嘉樂：小春講嘢唔好信

錢嘉樂好友陳小春在台灣開演唱會遭人在場館外抗議及噴漆，有傳小春要穿防彈背心上台。嘉樂表示不知情：「我們有個群組知道大家在哪，我們還叫『山雞』Good Show！」他指小春報喜不報憂，反問：「是不是那麼嚴重呀？小春講嘢唔好信喎！不是他講就信囉！做朋友當然都擔心，套戲還要開續集，希望他平平安安，5個人可以一齊再做嘢，完騷會問他安不安全。」可會勸小春以後低調一點？他說：「他咁大個人有自己選擇，很難的，做朋友就最好，這方面有很大自由度，香港就是咁好，係咪？」他要為明年1月演出舞台劇《今晚打老虎》綵排，聖誕留港消費，支持香港。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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