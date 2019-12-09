胡定欣曬半裸照 黃智雯羨慕到喊

【明報專訊】姚子羚日前與「胡說八道會」好姊妹胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、李施嬅到馬爾代夫旅行，狂影性感泳衣相，並放上社交網分享。李施嬅曾預告胡定欣最性感，後者前晚上載自己半裸上身的望海背面相，相當火辣，圈中好友及網民睇到嘩嘩聲！胡定欣留言︰「平時Keep得咁辛苦，呢張相係要影嘅！」原來照片由胡蓓蔚操刀，並說大家應該妒忌她。劉佩玥、吳家樂、楊詩敏（蝦頭）等提議胡定欣轉身騷正面相。

因拍劇未能往馬爾代夫的黃智雯，前晚跟姚子羚演出《善心滿東華2019》；黃智雯笑言羨慕到躲在家喊，「每日她們傳勁多相到群組，真的好靚，有些相沒放上網，留給幾姊妹睇，個個身材咁正，當然要留倩影，有些性感到刮目相看，無底線。」

姚子羚首次裸曬

姚子羚於旅程中曬黑不少，被陳山聰越洋取笑膚色似外傭姐姐，要她回港幫手洗碗洗衫。她自爆還試了人生第一次裸曬：「因為個pat pat好白，不想有泳衣印好核突，就趴低曬後面，但最終不成功，間房對住個海，出面很多人潛水，好尷尬，不夠一分鐘就起身，返房有外國人經過，好彩他見不到。」對於不敵胡蓓蔚的豹紋比堅尼，姚子羚認輸：「豹嫂真係正！畀佢贏。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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