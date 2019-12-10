擅加親熱戲激嬲女拍檔 拔白髮觸男人底線 洪永城朱晨麗對質釋前嫌

【明報專訊】朱晨麗（朱朱）與洪永城（Tony）繼在《味想天開》扮演兄妹，相隔三年，再於正在熱播的台慶劇《多功能老婆》碰頭，二人今回「升呢」演夫妻，可謂「火花」四濺，除了獲讚是最搶鏡組合，兩人又互爆涉抽水、扯頭髮等不快事，觸及對方底線，片場瀰漫尷尬僵局，終於透過這次受訪面對面和談，化解積怨。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

朱朱在《多功能老婆》飾演性格巴辣、野蠻兼粗暴的老婆，經常欺負身邊的絕世好老公Tony，從而填補內心的安全感。談到合作感受，朱朱笑言全靠祈禱才求得機會跟Tony演夫妻，有不少糟質、追打他的場面發揮。她又大爆原本親熱戲不多，但Tony自行為劇本加料：「他很多想法，對白他都想加，有些太過分的，被監製陳寶華刪去，有些就畀他出下鏡。我們有場對手戲，到正式拍攝，他突然爆肚做了一個親熱的行為，正在演戲，沒辦法，我一定要接受，直到停機我才跳出來，當時問他：『你剛才做了什麼？』他答：『冇呀，個劇情應該要這樣。』」

觀眾喜歡歸功劇本

《多功能老婆》去年拍攝，Tony表示已忘了：「是哪一場戲？」朱朱狙擊他：「你選擇性失憶？」Tony稱每逢拍親密動作，通常會跟對手溝通清楚，隨即向朱朱致歉：「Sorry，我不是存心這樣做，只是巧合，我是感覺行先的演員，若令你委屈，不要見怪，死嘞，我實被她列黑名單！」

Tony不諱言拍劇期間亦曾有不快，被朱朱激到大動肝火：「我不知道長了白頭髮，拍拍下戲，她無端端伸手拔我條頭髮，男人好怕髮線向上移，每個髮囊都值錢，我好嬲，然後跑出錄影廠打沙包，待心情平復才繼續拍，嚇呆楊千嬅、陳煒。」

朱朱辯解：「Sorry洪爺，其實我出於好心，見有條白頭髮，擔心出鏡不好睇，所以才幫他拔。嘩，他好大聲鬧了5分鐘，驚到我呢！」雖然兩人相處有摩擦，幸演出成功討得觀眾歡心，他們歸功劇本、造型帶出層次，而且監製陳寶華細心引導他們入戲。

要求女友著衫保守

現實中的朱朱與Tony還未結婚，感情上卻似乎有點眉目，前者跟何廣沛（Matthew）做「好朋友」交往，後者亦有拍拖一年多的模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez）；問他們相處時有沒有具備「惡妻」和「絕世好男人」潛質？朱朱自評性格屬於爽朗、豪邁，欣賞Matthew有適當溫柔和大男人風格，彼此很談得來：「揀地點食飯，我都會顧別人感受，有商有量，互相尊重。」

Tony爆Inez對做運動的要求嚴厲，平時則容易相處，肯遷就他：「我不算大男人，只是想她著衫保守少少，怕外面凍。我覺得自己未夠穩重，希望掙錢能力再提升。」

朱朱自認思想開通

Tony常被老拍檔黃翠如催婚，他稱未有確實計劃，但會朝這個目標進發：「我都鍾意小朋友的，希望40歲前成家立室。」

朱朱以前也想過35歲前做媽媽，現在科技愈來愈先進，也不用急於找對象：「找對象需要深入認識，我不贊成閃婚，睇緣分吧，感覺到就自然結婚生仔。」

朱朱自認思想開通，佔有慾不強：「我不反對男人出去玩，只要不亂來，適當時候回家就得，我從不查男友行蹤，男人愛你會永遠在一起，夾硬箍住都是會走的，我的安全感來自掙錢養到家人。」Tony聞言對朱朱另眼相看，大讚她情商高。

服裝：Journal standard（洪永城）、Magazzin Group（朱晨麗）

化妝：Herman Ng（朱晨麗）

髮型：Steve Shek @HAiR（朱晨麗）

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