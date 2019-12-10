鍾欣潼台灣撐老公 賴弘國努力造人生3個

鍾欣潼到台灣出席老公賴弘國有份投資的醫學美容診所開幕禮，席間兩人表現恩愛。（網上圖片）

【明報專訊】現年38歲的鍾欣潼（阿嬌）去年與台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，成為台灣媳婦。賴弘國今年3月與兩名醫生合資籌備開設醫學美容診所，昨日舉行開幕儀式，阿嬌悉心打扮現身支持老公，兩人十指緊扣給傳媒拍照。賴弘國談到造人計劃，他坦言努力中，想生3個，仔女無所謂，還大讚阿嬌基因好，生什麼都不錯。

娛樂組

阿嬌早前透露雪卵時抽了3粒卵子，但覺得太少，感覺沒什麼效用，不打算再抽。昨日她穿上低V長裙在台灣出席老公賴弘國的醫美診所開幕禮，兩人表現恩愛，不過阿嬌為免搶老公風頭，未有接受訪問。

夫妻一個月只見14天

賴弘國被問到生BB的進度，他說努力中；問他想生多少個？他笑言愈多愈好，目標想生3個，仔女也沒所謂。他讚太太基因好，生什麼都不錯，兩人結婚1年，因大家工作忙，與阿嬌一個月平均只有14天左右的相處時間。之後阿嬌忙於拍戲，他會把握時間探班，增加夫妻相處時間，也計劃農曆新年一起外遊。

感謝太太站台鼓勵

賴弘國透露今次是透過貸款投資，阿嬌雖然沒有投資，但給予精神上的鼓勵，加上這天特地為他站台，對他來說已是非常大的助力。他說：「我十幾年前也沒幫她（事業），有點不好意思。」