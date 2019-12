黃貫中開騷獲妻女捧場 何超儀「BB海膽頭」搶鏡

next

【明報專訊】Beyond主音結他手黃貫中(Paul)日前率領香港六大搖滾樂隊,包括何超儀的Josie & The Uni Boys、Soler、ToNick、Cassette、秋紅、逆流到澳門舉行《Let’s Mixture Rock Party融洽搖滾派對》,黃貫中太太朱茵與女兒黃鶯、何超儀老公陳子聰現身捧場。Paul與何超儀合唱Beyond名曲《光輝歲月》,最後再大合唱《海闊天空》,氣氛感動。何超儀自知生得細粒,特別戴上「BB海膽頭」搶鏡。

Paul於中場現身,不少粉絲興奮拿手機衝到台前拍照,全場粉絲更熱情跳舞又和唱。Paul唱出《Can't bring me down》,帶起粉絲的Rock心。他唱完後說:「Show me your power please!」全場粉絲尖叫。他之後唱出多首歌,展現對音樂的堅持和要求。

搞笑自嘲是小丑

Josie & The Uni Boys與樂隊秋紅唱《城內入夜》,何超儀造型突出,頭上掛着一個被蒙眼的BB人頭面具,頭髮後面插滿箭支,如將「海膽」放在頭上。有粉絲大叫「超儀」,超儀笑言是來搞笑:「如果唔係,點嚟做小丑。」據知何超儀早前染上金黃葡萄球菌,需動手術,又要每天到醫院洗傷口,身體變得虛弱,但當晚演出未受影響,表現專業。

唱《海闊天空》掀全場高潮

何超儀與Paul合唱Beyond名曲《光輝歲月》,全場站起來搖動身體,勾起粉絲很多回憶。最後Paul率領六大樂隊輪流Jam世界級Rock Band的經典歌曲,最後唱出《海闊天空》,掀起全場高潮。

完騷後,何超儀談到頭上的「BB海膽頭」搶鏡,她笑言:「我生得細粒,要想法子搶鏡。(身體是否已康復?看起來瘦了?)身體ok,瘦了是好事!」

宣布忍痛取消紅館騷

Paul與另一名Beyond成員葉世榮,原定明年1月17日至19日假紅館舉行3場《2020年黃貫中‧葉世榮 37 Beyond作品巡迴演唱會》,但因飛起與阿Paul鬧不和的黃家強,被香港歌迷斥兩子消費Beyond。

上月初Paul的經理人公司發聲明,指各方就演唱會相關事宜的溝通未達成一致,Paul與經理人公司決定退出。主辦單位G Music直到昨日才在facebook宣布取消演唱會,聲稱連月社會環境不穩定,考慮安全,忍痛取消演唱會。

