《婚姻故事》金球獎6提名領先 里安納度畢彼特同爭演技獎

【明報專訊】第77屆金球獎於香港時間昨晚公布提名名單，繼《羅馬》去年橫掃奧斯卡最佳導演、攝影及外語片獎後，串流平台Netflix今年再接再厲，憑原創電影《婚姻故事》、《愛爾蘭人》及《教廷白煙》分別獲得6、5及4項提名，除了以量取勝，3片同時角逐最佳電影（戲劇類），證明質量亦有保證。

由荷李活外國記者協會（HFPA）主辦的金球獎，在電影獎項方面，阿當戴華（Adam Driver）跟史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）合演《婚姻故事》，同時角逐最佳男女主角外，此片亦入圍最佳電影、劇本、女配角及配樂合共6個獎項，成為今屆大熱。電影講述史嘉麗飾演荷李活女星，跟阿當扮演的劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的過程。

阿當戴華將會跟《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）等爭奪（戲劇類）最佳男主角；史嘉麗祖安遜的影后對手則有《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）及《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）等。

鬼才導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）自編自導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）合演《從前，有個荷里活》，包辦最佳電影（音樂或喜劇類）、導演、劇本、男主角及男配角5項提名，跟Netflix另一原創電影《愛爾蘭人》平起平坐。今次已是里安納度第10次角逐金球影帝，對手包括《神探白朗：福比利大宅謀殺案》丹尼爾卡特（Daniel Craig）及《搖滾太空人》泰朗伊加頓（Taron Egerton）等。

值得一提的是，奉俊昊執導韓片《上流寄生族》亦入圍最佳導演、劇本及外語片；《阿甘正傳》金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）事先張揚獲頒終身成就獎，表揚他在影壇的傑出成就。諧星力奇基維斯（Ricky Gervais）將會再任司儀，頒獎禮於明年1月5日舉行。

影評人大獎 《愛爾蘭人》14提名領先

另一方面，第25屆影評人選擇大獎亦於昨日公布提名，馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《愛爾蘭人》獲14項提名領先，除角逐最佳電影及導演外，男主角羅拔狄尼路（Robert De Niro）將跟《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯、《從前，有個荷里活》里安納度狄卡比奧、《Joker小丑》華堅馮力士、《我叫多麥特》（Dolemite is my Name）愛迪梅菲（Eddie Murphy）、《婚姻故事》阿當戴華、《Uncut Gems》阿當辛迪拿（Adam Sandler）爭奪影帝；另外，《愛爾蘭人》阿爾柏仙奴（Al Pacino）和祖柏西（Joe Pesci）亦會在男配角獎同室操戈。

緊隨《愛爾蘭人》之後獲最多提名的是《從前，有個荷里活》，共爭奪12獎，包括入圍男配角獎的畢彼特，並跟《1917：逆戰救兵》、《極速傳奇：福特決戰法拉利》、《陽光兔仔兵》、《小婦人》、《婚姻故事》、《Uncut Gems》及《上流寄生族》爭奪最佳電影殊榮。

值得一提的是《上》片有份爭奪最佳整體演出外，奉俊昊亦同時角逐最佳導演及原創劇本。至於講述美籍華裔作家回鄉探親的《別告訴她》，中韓混血女星Awkwafina跟《婚姻故事》史嘉麗祖安遜、《我們·異》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'O）、《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）、《爆炸性醜聞》查莉絲花朗及《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉角逐影后。

影評人選擇大獎頒獎禮將於明年1月12日舉行。