【開箱】電影獎項爭奪戰 Netflix《上流寄生族》異軍突起

【明報專訊】踏入12月，美國各大影評組織陸續派發成績表，昨日輪到洛杉磯及多倫多影評人協會，兩者跟紐約網上影評人協會的賽果一樣，不約而同選了韓國片《上流寄生族》為最佳電影，奉俊昊更囊括最佳導演殊榮，洛杉磯影評人協會甚至把最佳男配角獎也頒給了飾演窮爸爸的宋康昊。另外，上周公布得獎名單的國家影評學會及紐約影評人協會，亦分別把最佳外語片投向《上》片。

今年美國最高票房外語片

《上流寄生族》講述窮爸爸基澤一家四口全無正職，偶然機會長子得同學推薦，於是偽造文憑，受聘為富豪子女當補習老師，一家人更陸續「進駐」豪宅，跟上流人「分享」榮華富貴，但階級分歧和貧富差距最終釀成悲劇。在今年5月舉行的康城影展，此片奪得最高榮譽金棕櫚獎，回到老家韓國，先橫掃青龍獎最佳電影等多個獎項，今年10月更進軍美國，奉俊昊率領宋康昊和扮演女兒的朴素丹到當地宣傳，並於上月舉行的荷李活電影頒獎禮榮獲年度電影人殊榮。《上》片在美國上映兩個月，累收近2000萬美元，成為當地今年最高收的外語片，證明欣賞它的不止是影評人，還有觀衆支持。

雖然去年金棕櫚獎得主《小偷家族》入圍奧斯卡角逐最佳外語片，但遇上強敵《羅馬》氣勢如虹，最終鎩羽而回；接連得獎的《上流寄生族》，無疑是今年荷李活頒獎禮季節的異軍，令人想起約20年前的《臥虎藏龍》，在奧斯卡橫掃最佳外語片、攝影、美術指導及配樂4獎，是歷來最好成績的華語片；奉俊昊亦跟《臥》片導演李安有點相似，《上》片之前，他已闖過荷李活，跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和狄達絲雲頓（Tilda Swinton）等在《末世列車》中合作，看《上》片走勢，為韓國在奧斯卡寫下歷史新一頁，機會甚大。

《愛爾蘭人》《婚姻故事》Netflix出品

奉俊昊前作《玉子》由影視串流平台Netflix所投資，並集合英美韓三地演員演出；今年荷李活頒獎禮季節的另一異軍，正是Netflix，去年《羅馬》可能孤軍作戰，今年則至少有《愛爾蘭人》和《婚姻故事》兩片雄霸各大影評組織獎項，大有機會殺進奧斯卡。

滿有江湖地位的國家影評學會和紐約影評人協會都把最佳電影頒給《愛爾蘭人》，此片由《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，並集合其早年愛將羅拔狄尼路（Robert de Niro）及祖柏西（Joe Pesci），以及阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，講述羅拔狄尼路飾演退役老兵法蘭，二戰結束後改以行騙和殺人謀生。此片今年9月在紐約電影節率先登場，上月27日在Netflix上架前，先於11月初在美國少數戲院公映，票房不重要，拿取奧斯卡入場劵才是正道。事實上，集合兩大影帝同場，加上替角色「減齡」而動用大量電腦特技，據悉《愛爾蘭人》製作費超過1.5億美元，加上片長達3.5小時，要安排在戲院上映而又締造票房佳績，並非易事，曾稱Marvel出品不是電影而引發熱議的馬田史高西斯，也不得不投靠財力雄厚的Netflix之下。