單身許廷鏗 祝福「胡蔡戀」

鄭欣宜（右）被問到知否好友許廷鏗（左）「失戀」，她即取笑對方有拖拍先有得失戀。（攝影：孫華中）

【明報專訊】許廷鏗、鄭欣宜、泳兒、吳浩康、李幸倪（Gin Lee）、鄭融與MIRROR等昨日出席《新城勁爆頒獎禮2019》記者會，新城知訊台執行總監程凱欣強調新城非取消實體頒獎典禮，本月28日下午2時至5時會於電台節目直播賽果，並頒發10首勁爆歌曲，至於歌手會否親臨領獎？她表示仍在聯絡中，強調不會因為不出席而沒有獎。

許廷鏗到場即嗌頭痛，問他是否因為密友胡鴻鈞和蔡思貝傳緋聞，他「失戀」而頭痛？他說：「我頭痛失去一個好重要的麻將腳，我現在斷腳，要好好物色麻將腳，但牌品好不易搵。（胡鴻鈞牌品好好？）他一般。（蔡思貝牌品好嗎？）OK啩。」

網友想像力豐富

樂壇頒獎禮相繼取消，問到會否趁空約胡鴻鈞打麻將，傾心事問戀情？許廷鏗說：「我真的不知他和蔡思貝是否拍拖？上場無父子，我們從不在麻將桌上傾心事。」

又指最近身邊很多朋友有新戀情，未知是否天氣凍，需要溫暖，但他仍是單身！他又澄清沒有在社交網站抒發「失戀」情緒：「我只是宣傳新歌《將心比己》，網友有不同解讀，想像力太豐富，對我與胡鴻鈞的緋聞有無限幻想空間。」會否祝福「胡蔡戀」？他笑說：「都係嘅！仲可以點？過去讓它過去，大家開心就得！」

記者：柯美

攝影：孫華中

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