萬千星輝頒獎禮公布提名 陳山聰李施嬅大熱爭帝后

【明報專訊】無綫昨日公布《萬千星輝頒獎典禮2019》提名名單，視帝、視后競爭激烈，首次憑《金宵大廈》擔正男一的陳山聰成視帝大熱，大鬥剛於新加坡奪「星和」視帝的馬國明及「好兄弟」袁偉豪。山聰《金》劇拍檔李施嬅同樣呼聲高，即使已約滿無綫，仍現身拉票，越級挑戰兩大金像影后惠英紅和楊千嬅。剛奪「星和」視后的唐詩詠亦不容忽視。反而上屆視后李佳芯被睇淡。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

《萬千星輝頒獎典禮2019》明年1月12日舉行，昨日記者會揭曉提名名單，逾50名候選藝員趁機拉票。視帝、視后大熱陳山聰與李施嬅拖手上台，施嬅CoCo上身說：「我們等攞獎等了幾世。」陳山聰也用「阿蕭」腔回應：「個獎不是我們攞，邊個攞？」他們同獲3項提名，包括「最佳男、女主角」、「最受歡迎電視男、女角色」、「最受歡迎電視拍檔」。山聰說：「 我入行26年，效力無綫19年，第一次當男主角就有提名，已經很開心。今日出門前，老婆讚我是她心目中『最佳男主角』，叫我繼續努力，因今年視帝競爭好大，老婆睇好李施嬅封后。」 他視《鐵探》袁偉豪為最大對手，見證對方努力付出。他就有信心攞「最受歡迎電視拍檔」。

李佳芯入圍 平常心看待

施嬅希望《金宵大廈》獲提名的獎項大獲全勝，她入行多年提名過多次，感覺今年最有機會攞獎：「 攞到獎就好圓滿，但對手惠英紅、楊千嬅都是影后級，我只是微電影后，有機會跟她們爭獎已很榮幸。」

李佳芯雖然捲入政治風波傳被雪藏，仍憑《白色強人》獲「最佳女主角」與「最受歡迎電視女角色」提名，她笑言是意料中事：「不會對我那麼明顯、那麼絕，提名人數不少，點都有提名，不過我冇乜攞獎運，平常心。」對於網友集氣為她打氣，她指觀眾和傳媒的愛戴和鼓勵，非常暖心，覺得幸福，有冇獎攞都開心。她表示視后候選人各具實力，視帝她力捧好拍檔黎諾懿，但陳山聰、馬國明、郭晉安都好強。

張曦雯與高海寧各有3項提名，分別憑《白色強人》、《婚姻合伙人》爭「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」外，張曦雯又角逐「飛躍進步女藝員」，高海寧則憑《金宵大廈》爭「最佳女配角」。她們自覺在「最佳女主角」陪跑，高海寧希望大家集中火力投她攞女配角。張曦雯自認未夠班，提名視后感到好醜怪，只能說有可能攞飛躍獎。笑她超班爭飛躍獎會否尷尬？她笑說：「我入行6年只是第2次提名獎項，有任何獎都樂意攞。」

張曦雯自認未夠班爭視后

多名首次提名的藝人表現激動，周嘉洛憑《愛‧回家之開心速遞》有4項提名，包括「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」及與吳偉豪提名「最受歡迎電視拍檔」；林凱恩也提名「飛躍進步女藝員」及憑《她她她的少女時代》爭「最佳女配角」，她上台哽咽多謝公司提㩦，感覺似發夢，她稱有提名是肯定，已當攞獎。周嘉洛認為角色成功歸功團隊，自覺未夠分量攞獎。

黃心穎無份提名

麥美恩與緋聞男友許文軒合作的《粵講粵㜺鬼》提名「最受歡迎電視拍檔」，許文軒被笑問攞獎會否玩求婚？麥美恩即笑說：「我有旺夫相，有獎就……」全場隨即起哄。

黃心穎受「安心事件」影響演藝事業，無份提名，但無阻《牛下女高音》的其他演員入圍。最離奇是洪永城主演的《丫鬟大作戰》未播已獲「最佳男主角」提名。

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