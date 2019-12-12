離婚3年 緋聞女友傳無數 畢彼特：全非事實

【明報專訊】日前公布的金球獎提名，畢彼特（Brad Pitt）憑《從前，有個荷里活》獲提名最佳男配角，他的首任前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）亦以《晨間直播室》角逐視后殊榮，不少人期待兩人相遇的畫面；其實自畢彼特3年前與第2任太太、《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）婚變後，緋聞不絕，但他日前接受《紐約時報》雜誌訪問時首度開腔，自稱單身，說所有緋聞都不是事實。

畢彼特（Brad Pitt）自從2016年跟安祖蓮娜祖莉分開後，不時傳出緋聞，對象包括今年10月嫁人的《飢餓遊戲》女星珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）、《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）、《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）等等，就連圈外人亦被扯進，現年55歲的畢彼特曾被指與麻省理工學院（MIT）教授Neri Oxman過從甚密。最新的「緋聞女友」則是美劇《與己同行》30歲女星艾莉亞蘇傑（Alia Shawkat），兩人上月被多次目睹結伴逛畫廊及外出用膳，因而傳出緋聞。

日前畢彼特接受《紐約時報》雜誌訪問，被問及衆多緋聞女友一事，他稱不會逃避，也不會刻意澄清，「我不知道這兩三年來到底他們（媒體）說我跟多少女士約會，但沒有一個是真的」。

再角逐男配角獎

雖然感情未有着落，但畢彼特的事業似乎不俗，繼金球獎獲提名最佳男配角後，前日公布提名名單的澳洲電影及電視學院獎（AACTA），他再次憑《從前，有個荷里活》躋身男配角獎候選之列。《從》片共獲5項提名，包括最佳電影、導演及劇本。在今屆AACTA領先的，是馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《愛爾蘭人》，獲6項提名；至於《Joker小丑》及韓片《上流寄生族》則各獲4項提名。

值得一提的是，《上》片宋康昊將與畢彼特、《愛爾蘭人》阿爾柏仙奴（Al Pacino）和祖柏西（Joe Pesci），以及《爆炸性醜聞》尊李斯高（John Lithgow）爭奪男配角獎。