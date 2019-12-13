掏手接B女排泄物 周柏豪：似蟹粉小籠包

【明報專訊】新手爸爸周柏豪昨日到電台宣傳。初為人父的他表示照顧了B女10日已習慣了，讚女兒易湊，感覺拍劇更辛苦。柏豪表示現時每次出門工作都會不捨得，很想快點回家，希望多些時間照顧太太和女兒。他笑言最喜歡換片，因無論太太還是陪月換片，女兒都喊，唯獨是他換不喊，還試過情急時掏手接B女的排泄物，「感覺完全不核突，有點似蟹粉小籠包，手上還有一陣餘溫，感覺很冧，很想影低」。

希望追個仔

周柏豪表示B女的中英文名尚未改，暫時叫住「囡囡」，會再徵詢風水師意見。問女兒是否旺父？他說：「是擇日開刀的，最緊要旺媽媽！」柏豪稱陪太太入產房後，覺得女人很勇敢和偉大，「她開肚還說沒問題，還反過來安慰我，叫我不要嚇親醫生，因我一坐低就喊！女人真的很堅強，現在更覺得男人不應有任何投訴，做好本分便可」。如何獎勵太太？他說：「獎她再生，最完美當然是有大女及細仔。」對於有傳他在清水灣購入豪宅獎勵太太？柏豪稱是去年的事，價值4000萬，一家三口已入住。老婆再生會否加碼？他笑說：「更上一層樓，但先要努力工作！其實她沒什麼要求，令我更加想送嘢給她。」

無信心爭視帝

無綫日前公布台慶頒獎禮各獎項入圍名單，當中周柏豪獲「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」3項提名。他稱對歌曲獎較有信心，沒信心爭視帝，因自己是新演員，有很多出色前輩，遇到好劇本和歌曲已很開心。談到在《多》劇的演技獲總監製陳寶華讚賞？柏豪稱多謝對方一直提點，而且對每名演員都很用心，有信心劇集能問鼎「最佳劇集」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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