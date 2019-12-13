與周柏豪合作愉快 黃錦燊想要後生老婆

【明報專訊】闊別熒幕多年的黃錦燊昨日與「金牌編劇」陳寶華到新城宣傳無綫台慶劇《多功能老婆》，接受薛家燕訪問。薛家燕見《真情》好拍檔「貓屎」即大讚道：「你好有型呀！」陳寶華開心劇集反應好，每晚有不少朋友跟她說很喜歡看。黃錦燊稱法律界和醫藥界的朋友都有讚。陳寶華笑說：「有朋友警告我不要劍雄（黃浩然）跟千嬅復合，應該跟Oppa（周柏豪），否則會嬲。我說不是廣播劇，套劇已拍好無得改。」

陳寶華讚周柏豪天分高

陳寶華大讚周柏豪演得很乾淨和深情，她寫出來的都能做出來，「我之前不認識柏豪，都有壓力，要諗如何讓他放下偶像包袱，而且他比較慢熱，話不多，需要些時間磨合，但看到他的演出，就知他明白，天分很高。」黃錦燊亦說與柏豪合作非常開心，很喜歡劇中的鬥氣父子，又笑問陳寶華：「為何不找個比柏豪後生的女仔給我，演他媽咪？」陳寶華聞言笑說：「要叫趙雅芝幫我去揀。」有否信心《多》劇在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪最佳劇集？陳寶華稱拍此劇不是為獎項，是想為港劇出一分力，想拍一套深情港劇，令觀眾喜歡和覺得有愛，遠遠比獎項重要，而且獎項包含很多商業因素。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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