一面倒高票當選 城城奪「最受大學生歡迎男主角」

城城上台領獎致謝辭，稱這個電影節很青春、很有活力，值得支持！

【明報專訊】郭富城（城城）早前已憑電影《無雙》獲得兩個影帝獎項，前晚他出席《廣州大學生電影節》，再憑《無雙》獲頒「最受大學生歡迎男主角」。城城首次出席這個電影節，當他抵達現場行紅地氈時，受到沿途的學生們熱烈歡迎，不斷大叫「城城你好帥」，他亦友善停下腳步跟學生們合影。

娛樂組

郭富城（城城）前晚出席《廣州大學生電影節》，大會頒發「最受大學生歡迎男主角」給城城時表示，城城是一面倒高票當選，得獎是實至名歸。

大讚電影節很青春有活力

城城以一身型格西裝踏上頒獎台，現場掌聲和歡呼聲不絕。他接過獎座後講感言：「謝謝每一位投票的同學，謝謝大家喜歡我的電影。我去過很多不同的頒獎典禮，今次這個我覺得很特別，因為是學生辦的，我想表示支持年輕人對電影的火熱情懷，希望大家努力，成為電影圈的新力量。還有，我覺得這個電影節很青春、很有活力，值得支持！而我亦謝謝導演莊文強的信任，相信我可以演好電影中李問這個角色。」

今次是城城憑《無雙》得到的第3個男主角獎，他希望與莊文強分享。隨後城城亦頒發10名於電影節拍攝項目上得到好成績的「一等生」，學生們從城城手中接過獎狀，有些開心激動落淚。

《寶貝兒》楊冪獲頒「女主角」獎

其他得獎名單，女主角由《寶貝兒》楊冪奪得，最佳導演得主是《流浪地球》的郭帆。電影節由馮小剛導演的《只有芸知道》作閉幕電影，頒獎禮亦告圓滿閉幕。