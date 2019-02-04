小丑蝙蝠俠爭做SAG影帝 史嘉麗祖安遜雙料提名影后配角

查理絲花朗憑《爆炸性醜聞》爭奪影后，她得悉提名即興奮得在牀上又叫又跳。

【明報專訊】被視為奧斯卡得獎指標的第26屆美國演員公會（SAG）頒獎禮，前日公布提名名單，《愛爾蘭人》、《爆炸性醜聞》及《從前，有個荷里活》各得4項提名領跑，傳媒焦點卻落在「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）身上，她憑《婚姻故事》及《陽光兔仔兵》兩片分別角逐最佳女主角和女配角獎；至於「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）跟曾經扮演「蝙蝠俠」的基斯頓比爾（Christian Bale），則以《Joker小丑》及《極速傳奇：福特決戰法拉利》爭奪影帝寶座。

日前以6項提名熱爆金球獎的《婚姻故事》，帶挈阿當戴華（Adam Driver）跟史嘉麗祖安遜角逐SAG最佳男女主角獎外，該片的羅拉丹（Laura Dern）亦獲提名最佳女配角。巧合的是，後者的競爭對手又是史嘉麗，她憑另一齣電影《陽光兔仔兵》提名最佳女配角，無論得獎與否，已是個人演技最佳證明。

查理絲花朗入圍感興奮

史嘉麗得悉「雙料」提名後，謙虛地表示今年有幸跟一班非常出色的演員合作，讓她加倍努力，發掘出自己的潛能。反觀跟她一起角逐最佳女主角的《爆炸性醜聞》查理絲花朗（Charlize Theron），早上得悉入圍SAG，即興奮得在牀上又叫又跳，穿著睡袍的她幾乎「走光」亦在所不計。

二人的競爭對手還有《我們·異》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger），以及《Harriet》的Cynthia Erivo。

影帝之爭同樣激烈，《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）及《Joker小丑》華堅馮力士在各大影評人協會已經公布的成績表上，可謂勢均力敵，被視為來屆奧斯卡熱門；加上《從前，有個荷里活》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《極速傳奇：福特決戰法拉利》基斯頓比爾及《搖滾太空人》泰朗伊加頓（Taron Egerton），影帝大戰一觸即發。

值得一提的是，過去被捧為熱門的候選男星如《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、《愛爾蘭人》羅拔狄尼路（Robert de Niro）等，均在SAG鎩羽而回，幸好阿爾柏仙奴（Al PAcino）及祖柏西（Joe Pesci）憑《愛》片角逐最佳男配角，此片同時入圍最佳整體演出獎，總算有個交代。

擁有超過16萬會員的SAG，在奧斯卡合資格投票的8000多名成員中，SAG佔逾1300人，因此SAG一直被視為奧斯卡演技獎項的重要指標。就以最佳女主角為例，過去7屆SAG賽果，只有去年跟奧斯卡不同，《仁妻》格蘭高絲（Glenn Close）未能順利奪金，改由《爭寵》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）封后；最佳男主角的命中率亦相當高，過去25屆只有5次爆冷。SAG頒獎禮將於明年1月19日舉行。