【開箱】李棟旭挑戰美式清談節目 韓國綜藝殺出新血路？

【明報專訊】韓國製作的電視劇、電影及音樂，不單揚威亞洲，甚至衝出國際，然而綜藝節目卻「水土不服」，難言當年《Running Man》、《兩天一夜》或《無限挑戰》受到海外觀眾歡迎。韓劇《鬼怪》男星李棟旭最近進軍綜藝界，首次主持清談節目《李棟旭想做talk show》，形式上明顯參照美國同類節目，但換上「男神」掛帥，仍有相當可觀性。

孔劉之後何以為繼

李棟旭主持韓國SBS電視台清談節目《李棟旭想做talk show》，已於本月初首播。節目以李棟旭為中心，每集邀請嘉賓，大談工作與人生，形式跟美國多個高收視清談節目如《The Tonight Show》相似，在樂隊現場伴奏下，李棟旭與嘉賓坐在華麗的舞台上，跟數百名現場觀眾分享鮮為人知的趣事。

首集請來甚少亮相綜藝節目的《鬼怪》拍檔孔劉擔任嘉賓，他跟李棟旭兩大「男神」同場，未播已成為網絡熱話。二人除了在錄影廠內對談，還加插他們私下同遊濟州的片段，感覺就似真人騷，看到主持與嘉賓輕鬆互動。

節目亦加插趣劇環節，例如前晚播出第2集，李棟旭與孔劉跟女生相睇，後者被問到有否聯絡過前度女友？孔劉大方承認曾向舊愛傳短訊，「問她睡覺未？」但對方並沒回覆。孔劉覺得很羞愧，翌日再傳短訊，訛稱自己喝醉，所以傳錯對象。孔劉又表示，雖然他重視友情多於愛情，其實性格很「大男人」，絕不容許女友與任何男性一起去旅行。

《李棟旭想做talk show》上周首播錄得4.8%收視，最高瞬間達8.4%，成績理想。前晚播出第2集，收視即回落至3.5%，僅次於同時段播出KBS電視台新劇《99億的女人》。該劇前晚播出第5、6集，分別錄得9.4%及11.3%收視率，為三大免費電視台同時段收視冠軍。

比賽遊戲節目屬主流

李棟旭的清談節目收視雖及不上韓劇，總算為韓國綜藝界創出一條新血路。現時韓國三大免費台及有線頻道的綜藝節目，均以遊戲及旅遊節目如《Running Man》、《新西遊記》、《更心酸旅行》、《叢林的法則》為主，音樂比賽節目有《蒙面歌王》、《Show Me The Money》，真人騷則有《超人回來了》、《我獨自生活》及《超級實習生》等，清談節目相對較少，《認識的哥哥》或《黃金漁場Radio Star》形式接近，但都是多名主持與嘉賓一起互動，跟李棟旭「一對一」方式不同。

《李棟旭想做talk show》首兩集有孔劉撐場，成功為節目打響頭炮，至於往後的收視，便得看李棟旭邀請到哪些嘉賓助陣，而且彼此之間能否擦出火花，對他來說可謂一大挑戰，令人期待。