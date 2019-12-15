《全民造星II》今晚總決賽 張天賦感壓力 梁德忠最怕「發台瘟」

【明報專訊】ViuTV真人騷節目《全民造星II》今晚舉行總決賽，昨日最後10強參賽者進行拜神儀式，擔任表演嘉賓的MIRROR成員姜濤、陳卓賢等亦有現身。10強的張天賦（MC）和梁德忠（Tank）被捧為大熱三甲人選，MC心情緊張，自覺表演項目未及其他參賽者精彩，會以狂野一面求突破。他成為大熱感壓力，擔心辜負了大家。他沒刻意爭取觀眾投票，對自己有一定信心。Tank亦對自己有信心，覺得壓力大會影響心理質素，最怕臨場「發台瘟」。

丘凱雄（Hugo）和吳啟洋（Phoebus）被評為黑馬人選，Hugo透露準備兩個表演項目，「好似扮成女參賽者，應該只得我一個。我覺得勝出機會一半半，多謝媽咪做流動宣傳機幫我拉票」。Phoebus稱準備做很少人做過的表演，但視乎評判喜好。

姜濤後悔承認是處男

姜濤接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，自爆讀中一時是210磅肥仔，被同學取笑，醫生又警告他再肥下去會有患心臟病、高血壓及糖尿病的風險。姜濤曾表示未拍過拖，承認是處男，他坦言好後悔，寧願當初沒出聲，出道以來不少問題都圍繞這方面，希望大家關注他的音樂和表演。

記者：林蘊兒