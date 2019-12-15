許廷鏗要為樂壇重拾「港味」

【明報專訊】早前新城宣布取消頒獎禮，改在不同活動中頒發獎項。昨日大會號召一班樂壇生力軍到商場參與《新人大熱唱2019》，同時公布部分賽果，即場頒發本年度「勁爆新人獎」給陳凱詠、李靖筠、林穎彤；「勁爆劇場版歌曲獎」得主是施匡翹，「勁爆獨立音樂人」得主是林家謙。許廷鏗、陳柏宇以師兄身分到場為一眾新人打氣。

入行10年的許廷鏗稱每年都抱着仍是新人的心態努力工作。談到他的新歌《將心比己》外界反應好，被讚有2000年代的歌曲風格？他慨嘆說：「近年樂壇的趨勢的確少了較有獨特港味的音樂，或像陳奕迅那類歌手，這些港味是值得保留和保存，希望自己都能做到。」提到他的《我們與愛的距離》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」最後10強，他說正忙於拉票，盼爭取好成績。

陳柏宇較少留意樂壇新人，因他只專心照顧女兒，在他心目中只有一個新人，就是女兒！他勸勉新人要懂得調節心態，「即使見到別人風光，都不要比較。當年我目標是出道3年內能夠供養自己，結果都做得到」。

李靖筠慰問吳浩康：佢話OK

獲首個新人獎的李靖筠感激公司同事幫她不少，所以會請他們食飯，亦會搞派對慶祝。對今年頒獎儀式有別過往正式舉行的頒獎禮，她並不介意，「在商場舉行我覺得無所謂，因為更加深刻，好值得記住」。談到吳浩康（Deep）與女友崔碧珈分手，身為Deep同事的李靖筠都感可惜，有傳短訊慰問Deep，獲對方回覆OK。她不敢八卦多問，只希望本月底開演唱會的Deep能放鬆心情，為演出加把勁。

記者：林蘊兒