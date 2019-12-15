老婆出軌斷送22年夫妻關係 哥連費夫離婚

【明報專訊】《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth）恐怕要孤獨過聖誕了。前日他跟妻子Livia Giuggioli發表聯署聲明，正式宣布分手，結束長達22年的婚姻關係。事緣在3、4年前，二人曾秘密分居，女方搭上記者Marco Brancaccia，其後她跟夫婿復合，Marco被控騷擾哥連夫婦，導致婚外情曝光，終致離婚收場。

最近客串演出戰爭片《1917：逆戰救兵》的哥連費夫，1996年拍攝英國劇集《Nostromo》，搭上女監製Livia，翌年宣布結婚，至今育有兩名兒子，分別是18歲的Luca，以及16歲Matteo。可惜這段婚姻關係，最終因女方出軌而破裂。據報在2015至16年間，哥連夫婦曾經短暫分居，Livia轉投兒時好友、時任記者的Marco懷抱。其後哥連與妻復合，Marco不斷致電及傳短訊給女方，哥連入稟控告對方跟蹤及滋擾，導致婚外情曝光，雙方最後庭外和解。

過去一年，哥連夫婦仍然結伴出席公開場合，包括今年5月參加康城影展，最後一次拍拖亮相，則是9月出席米蘭時裝周活動。直至前日，二人終於宣布離婚，「但仍維持友好關係，繼續愛護孩子，請大家尊重他們的私隱，而在離婚一事上，二人沒有任何補充」，聯署聲明如是說。

《廣告狂人》女星離婚

巧合的是，同日亦有另一對荷李活夫妻離異，正是美劇《廣告狂人》女星姬絲汀娜漢德里絲（Christina Hendricks）。她跟夫婿Geoffrey Arend入稟洛杉磯法院，自稱今年10月已經分手，為10年婚姻關係畫上句號。

二人在法庭文件中表示：「我們由拍拖到分手，過去12年經歷無數歡笑，認識很多良朋知已，獲得大家的祝福，今日我倆踏上人生另一階段，就是各奔前程。」