高以翔告別式 女友情侶戒寓意「生死不變」

【明報專訊】台灣型男高以翔（本名曹志翔）上月27日在內地錄影浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，終年35歲。他的遺體本月2日運回台灣，昨日舉行告別式，高以翔父母、兩名哥哥、女友蘇湘涵（Bella）及眾多圈中好友送別，現場播出高以翔媽媽一段錄音，叫兒子「放心高飛」，令親友淚崩。Bella含淚陪伴摯愛走最後一程，遺體火化後骨灰葬於金寶山。Bella被發現右手拇指及尾指分別戴上男友及自己的情侶戒指，有指含有「生死不變的誓言」意思。

高媽媽囑兒子放心高飛

告別式於台灣第一殯儀館舉行，近300名親友出席，浙江衛視節目組總監林湧率工作人員前來悼念，遺照中的高以翔露出溫暖笑容。早上8時進行家祭，高以翔父母和哥哥、Bella先後到達，他們戴上太陽眼鏡，仍難掩哀傷神情。大哥及二哥高宇橋捧牌位到會場，靈堂以白色花海布置。前來致祭圈中好友包括陳建州（黑人）與太太范瑋琪、毛加恩夫婦、連凱、汪東城、錦榮、「時尚F4」藍鈞天、丁春誠等。Bella坐在高以翔父母旁邊，雙眼紅腫。現場播出高以翔媽媽一段英文錄音，內容大意是告訴高以翔，媽媽很愛他，大家都很愛他，要他放心高飛，親友都心痛落淚。

回贈高以翔最愛的小熊軟糖

告別式結束後，高以翔大哥、二哥與Bella陪同高以翔的棺木抵達火化場，Bella從原本的鬃色長髮改成黑紫色。高以翔遺體經過2小時半的火化及冷卻後，由大哥捧着骨灰罈送往金寶山，二哥及Bella跟隨其後，高以翔長眠金寶山。親友收到的回禮，是高以翔生前最喜歡吃的小熊軟糖。Bella被發現除了尾指所戴的情侶戒指外，還將高以翔的戒指戴在拇指上，有指含有「生死不變的誓言」意思。

連凱於電視劇《遇見王瀝川》飾演高以翔哥哥，他哀痛送別「弟弟」。他讚高以翔為人非常好，沒有負面消息。他曾在微博批評真人騷節目，他說：「不是針對電視台，是針對節目。真人騷很傷害演員，提倡呼籲演員不要上，會少了神秘感，演什麼不像什麼，因為觀眾太了解你了，我認為這次就是節目組的疏失。」連凱認為《追我吧》強度太高，藝人的安全是一大疑慮。

浙江衛視總監：非常傷心

浙江衛視總監林湧離開時被傳媒追訪， 他說了兩次「我們非常傷心」。被問到賠償金及有否保險？他未有回應，雙手合十， 在工作人員護送下離去。

圖文：中國時報、自由時報