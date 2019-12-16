洪金寶北京返港悼念陳星

【明報專訊】資深動作演員陳星今年9月在印尼逝世，享年82歲。香港動作特技演員公會協助其家人，完成陳星遺願，昨在香港舉行追思會，圈中好友洪金寶（大哥大）、倉田保昭、錢嘉樂、邵音音、陳星太太等均有出席。追思會播放陳星昔日主演武打片的精華片段，洪金寶和倉田保昭等分享與故友的相處點滴。

感觸朋友買少見少

洪金寶表示，早在18、19歲已認識星哥，最難忘與對方合作《三德和尚與舂米六》，當時星哥做主角，他任武術指導，共度很多時光，但彼此已近20年沒見面。數月前曾通電話，星哥仍說身體沒問題，因此收到對方死訊，難免感到愕然。洪金寶又指，星哥在睡夢中離世，「他沒有痛苦，但我內心不舒服」。

洪金寶感觸地說，年紀愈大，愈會懷念從前跟朋友一起工作及生活的日子，雖然不是常見面，但心中有種掛念：「朋友買少見少，我很珍惜友情。（會否多聯絡老朋友？）看情况吧，我身體不好，不可經常應酬，間中見面已很好。」

錢嘉樂代表香港動作特技演員公會出席，他說追思會費用由公會負責：「我自小看星哥電影長大，本身又是跟大哥大工作，大哥大第1次做導演，主角就是星哥，算是有緣分。」錢嘉樂知道星哥離世後，透過吳思遠找到身在印尼的陳太，得知星哥其中一個遺願，就是回港見老友，所以花了兩星期籌備追思會：「大哥大原本在北京拍戲，為星哥特意回港；倉田保昭也是專程從日本趕來。今次活動很順利，都是星哥的福氣，這班前輩最厲害不是功夫，而是情義。」

陳太對追思會安排感滿意，並感激親友出席，家人和乖孫都來了。陳太又透露，亡夫還有一個遺願，就是在印尼興建紀念館：「共有5幢，第1幢已落成，擺放星哥的遺物，主要作慈善用途，希望幫助小朋友讀書學中文。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com