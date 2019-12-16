相隔25年台北開騷 黎明風騷搞gag冧歌迷

黎明前晚在台北舉行演唱會，他笑稱因一直沒有人找他到當地開騷，最後一拖便拖了25年。

【明報專訊】現年53歲的樂壇天王黎明，相隔25年再到台灣開個唱，前晚首度登上台北小巨蛋舉辦《Leon Metro Live 2.0演唱會》。演唱會開場方式有別一般大型歌舞，穿灰色西裝的黎明一上台，就對着逾萬名歌迷說：「大家好，有些話我必須說完才可以唱。」他稱每次到台灣工作總被問何時辦演唱會，每次他都說「快了」，然後再說出實情：「事實是真的沒人找我來，不可能我自己來台灣主辦嘛！」多年目標終於在緣分安排下實現，黎明開心說：「不論早或晚，我終於來到！」未知是否因女友Wing帶同女兒低調捧場，整晚他表現風騷，當然還說了不少金句！

圖文：中國時報

黎明以快歌《呼吸不說謊》為演唱會揭開序幕，在舞蹈員伴舞下唱跳。之後獻唱多首經典金曲包括《今夜你會不會來》、《深秋的黎明》等，與全場歌迷大合唱，小巨蛋變萬人卡拉OK。

他自嘲舞技跳得很差，笑指擔任他的舞蹈員很辛苦，但相信下一世可能會跳得很好。

送禮近距離接觸

黎明又準備了「明福俠」禮物送給歌迷，在延伸舞台上與歌迷近距離接觸。其間不少歌迷熱情送禮物給他，他笑說：「不拿不好意思，拿到沒辦法拿了。」話雖如此，不過他仍樂意接受歌迷的心意，逐一收下禮物再交給工作人員。有歌迷不停叫他走下台，他幽默回應：「不行，因為沒這個安排。」

「金句王」放笑彈

貴為「金句王」的黎明，當然忍不住要搞一搞gag，他搞笑問觀眾：「你們知道小巨蛋很久以前是什麼嗎？」未等到回應，他就搶答說：「是一塊空地。」逗得歌迷哈哈大笑！

剛於本月11日度過53歲生日的他，現場歌迷大叫祝他生日快樂，黎明偷笑說：「生日還不是一樣在背歌詞。」令全場爆笑。

驚喜唱別人的歌

他除了獻唱了多首自己的經典金曲外，還特別獻唱了孫燕姿的《遇見》及電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》，令歌迷相當驚喜，當他看到歌迷的燈牌，更說大家的熱情令他非常感動。