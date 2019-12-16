甄子丹五勞七傷 告別功夫片

【明報專訊】甄子丹偕太太與子女、吳建豪、鄭則仕和張晉等前晚出席電影《葉問4：完結篇》慈善首映禮。子丹在《葉問4》後正式告別功夫片，他說：「這行表面光輝，我拍打戲多年，五勞七傷，筋絡勞損，勞損程度更隨着年齡增長而惡化，腰患較拍《西遊記之大鬧天宮》時差10倍，發作起來會即倒地不起，現在定期做物理治療。」他直言這是做動作演員的代價。

《葉問4》是完結篇？子丹認為多美好的東西也有句號時，《葉問4》是他和功夫片say goodbye，給觀眾一個留念，但不等於他不再拍動作片，他還要搵食，公司仍要運作。

兒子有武術天分

子丹兒子甄濟嘉前日12歲生日，他指兒子看過他之前演的《葉問》系列，但沒視他為偶像，亦不覺得爸爸打得好勁，他笑說：「他覺得我好差，媽咪先厲害，勁過我。（兒子有否受影響喜歡功夫？）他自小學不同派別功夫，對格鬥和巴西柔術亦有興趣，跆拳道更考獲黑帶。」雖然兒子對武術有天分，但他無意栽培兒子接班成為動作演員，因兒子尚年輕，先以學業為重，將來如果有興趣入行，作為父母當然支持。

吳建豪來港宣傳，昨日未能趕及返台灣出席好友高以翔的告別式。問他目前的心情？他身邊助手即擋駕，表示只說有關電影問題。吳建豪在新片文戲為主，他自言想打多一點，導演也想多加一場動作戲給他，但最終因為劇情不適合未能讓他一顯身手。

記者：柯美

攝影：孫華中

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