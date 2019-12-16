高達前妻《女人就是女人》柏林影后79歲安娜卡蓮娜逝世

【明報專訊】被視為法國新浪潮標誌人物的安娜卡蓮娜（Anna Karina），前日因癌症病逝於巴黎一家醫院，享年79歲，其第四任導演丈夫丹尼斯貝利（Dennis Berry）當時亦在病榻守候。

安娜卡蓮娜在丹麥出生，18歲乘搭順風車南下巴黎追逐演員夢，先成為模特兒，及後在街頭被新浪潮名導尚盧高達（Jean-Luc Godard）發掘，邀請她拍《斷了氣》，因要裸露演出而拒絕，最終兩人成為一對，結為夫婦。安娜卡蓮娜可說是高達的靈感女神，主演了7齣他執導的電影，包括年僅21歲即在柏林影展封后的《女人就是女人》，以及《狂人彼埃洛》、《法外之徒》和《阿爾伐城》等高達名作。兩人最終離婚收場，安娜卡蓮娜去年接受《法新社》訪問曾談及這段婚姻，「我們很愛對方，但跟他一起生活很複雜，他是那種會告訴你出去買包煙，但回來已是3星期後的人」。

除了高達，安娜卡蓮娜亦跟不少法國新浪潮導演合作，包括利維特（Jacques Rivette）及艾麗絲華妲（Agnes Varda）等。她亦曾進軍樂壇，跟法國歌王Serge Gainsbourg合作。