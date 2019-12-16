【開箱】《逃出魔幻紀：霸氣升呢》美國開畫稱冠 奇連伊士活新片失手

【明報專訊】上周五美國新片開畫日，共有3齣新片，分別是狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）、驚慄片《聖誕大凶日》（Black Christmas），以及《薩利機長：迫降奇蹟》奇連伊士活（Clint Eastwood）執導改編自真人真事的《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell），結果《逃》片單日大收1940萬美元，把人氣動畫《魔雪奇緣2》踢落第2位外，《聖誕大凶日》和《李察朱維爾：驚世疑案》分別收181萬及155萬美元，位列第4及5，成績還不及映期踏入第3周的票房榜季軍、懸疑片《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）。

《李察朱維爾》真人真事改編

承接上集威勢，以及大片《星球大戰：天行者崛起》還未上映，《逃出魔幻紀：霸氣升呢》登上票房榜冠軍是意料中事，據報首周末大有機會收超過5200萬至5600萬美元。比較令人意外的是向來水準穩定的奇連伊士活，新作《李察朱維爾：驚世疑案》票房遜預期。據娛樂新聞網站Hollywood Reporter所述，《李》片首周末大概只能收500萬美元，大有機會成為明年將屆90高齡的奇連，執導以來的最差開畫成績之一。該片據悉成本約4500萬美元，要收支平衡可能得看海外表現。

據《李察朱維爾：驚世疑案》的電影介紹，片中「揭示了當權者將不實的奉為事實，卻模糊了真相的可怕後果」。故事講述1996年，警衛李察朱維爾在亞特蘭大恐襲案現場發現炸彈而一夜成名。他迅速的反應及時拯救了無數性命，令他成為人民英雄。可是幾天後，這受人崇拜的罪惡剋星淪為FBI頭號嫌疑犯，更被傳媒及公眾鋪天蓋地攻擊。李察請來反建制律師Watson Bryant，誓要討回公道。Bryant一邊努力為李察洗脫污名，同時希望阻止李察誤信那些嘗試誣陷及摧毁他的警察。可惜Bryant漸漸發現自己根本不足以對抗群起指控李察的勢力。

疑抹黑女記者角色惹爭議

《冰之驕女》保羅華特豪沙（Paul Walter Hauser）飾演李察朱維爾，《廣告牌殺人事件》金像男星森洛維（Sam Rockwell）扮演律師Bryant，《廣告狂人》鍾漢姆（Jon Hamm）飾演FBI首席調查員，《觸不到的她》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）扮演《亞特蘭大憲法日報》記者Kathy Scruggs。此片陣容鼎盛，並獲美國國家影評學會（NBR）選為本年度十大最佳電影之一；但爭議也不少，最受人攻擊是對記者Kathy Scruggs的描述，片中講述她為了從FBI身上「套料」，不惜以性為交易條件，就受到不少詬病。Kathy Scruggs已於2001年逝世，其家人聲稱《李》片劇組從沒接觸過他們。未知此片票房未如理想是否跟這連串爭議有關？

《李察朱維爾：驚世疑案》香港上映日期：2020年1月2日